Mark Wahlberg dorastał z daleka od blichtru Hollywood, w mało reprezentacyjnej dzielnicy Bostonu. Aktor pochodzi z niezamożnej i licznej rodziny (ma ośmioro starszego rodzeństwa). Wielu jego kolegów popadło w permanentny konflikt z prawem. Przyszły gwiazdor również ma co nieco na sumieniu... "Nie jestem z tego dumny" - przyznaje. "Jako młody chłopak robiłem różne głupie rzeczy. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że moje doświadczenia mogą być dla dzieciaków cenną lekcją". Seria drobnych zatargów z wymiarem sprawiedliwości w wykonaniu młodego Marka Wahlberga znalazła swój punkt kulminacyjny w 1988 roku. To wtedy 16-letni Mark stanął przed sądem, oskarżony o pobicie. Zapadł wyrok skazujący - 45 dni więzienia. "To było jak kubeł zimnej wody na głowę" - wspomina aktor. "Dostałem mocno po głowie i dotarło do mnie, że tak dalej już nie można".