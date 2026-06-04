Nie żyje Marjane Satrapi. Irańsko-francuska artystka, reżyserka i autorka komiksów miała 56 lat. Informację o jej śmierci przekazały mediom rodzina oraz bliscy twórczyni. Według doniesień przyczyną miał być ogromny smutek po stracie "miłości jej życia" - Mattiasa Ripy, który zmarł w ubiegłym roku.
W oświadczeniu opublikowanym przez Pałac Elizejski, cytowanym przez CNN, podkreślono, że dzieła Satrapi "poruszyły publiczność na całym świecie".
"Jej odejście oznacza stratę jednej z najważniejszych postaci francuskiej kultury oraz artystki głęboko zaangażowanej w walkę o wolność. Jej twórczość niosła uniwersalne przesłanie i przyniosła jej ogromne międzynarodowe uznanie" - napisano w komunikacie.
Marjane Satrapi: kariera
Marjane Satrapi urodziła się 22 listopada 1969 roku w Raszcie w Iranie. Dorastała w Teheranie, jednak jako nastolatka wyjechała do Europy. W latach 90. osiedliła się we Francji.
Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł jej autobiograficzny komiks "Persepolis", w którym opisała swoje dorastanie w Iranie. Na podstawie książki powstał później nominowany do Oscara film animowany pod tym samym tytułem, współreżyserowany przez artystkę.
Po sukcesie "Persepolis" stworzyła także inne cenione dzieła, m.in. "Kurczaka ze śliwkami" oraz "Głosy". Wyreżyserowała między innymi "Skłodowską", opowiadającą o życiu Marii Skłodowskiej-Curie.