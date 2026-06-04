Marjane Satrapi nie żyje. Twórczyni "Persepolis" miała 56 lat

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

W wieku 56 lat odeszła Marjane Satrapi, utalentowana reżyserka i autorka komiksów, której prace poruszyły publiczność na całym świecie. Smutne wieści przekazali bliscy artystki.

Marjane Satrapi w czarnej bluzce z białym kołnierzykiem, z ciemnymi rozpuszczonymi włosami na rozmytym tle
Marjane Satrapi nie żyjeTIZIANA FABI/AFPEast News

Nie żyje Marjane Satrapi. Irańsko-francuska artystka, reżyserka i autorka komiksów miała 56 lat. Informację o jej śmierci przekazały mediom rodzina oraz bliscy twórczyni. Według doniesień przyczyną miał być ogromny smutek po stracie "miłości jej życia" - Mattiasa Ripy, który zmarł w ubiegłym roku.

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W oświadczeniu opublikowanym przez Pałac Elizejski, cytowanym przez CNN, podkreślono, że dzieła Satrapi "poruszyły publiczność na całym świecie".

"Jej odejście oznacza stratę jednej z najważniejszych postaci francuskiej kultury oraz artystki głęboko zaangażowanej w walkę o wolność. Jej twórczość niosła uniwersalne przesłanie i przyniosła jej ogromne międzynarodowe uznanie" - napisano w komunikacie.

Marjane Satrapi: kariera

Marjane Satrapi urodziła się 22 listopada 1969 roku w Raszcie w Iranie. Dorastała w Teheranie, jednak jako nastolatka wyjechała do Europy. W latach 90. osiedliła się we Francji.

Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł jej autobiograficzny komiks "Persepolis", w którym opisała swoje dorastanie w Iranie. Na podstawie książki powstał później nominowany do Oscara film animowany pod tym samym tytułem, współreżyserowany przez artystkę.

Kobieta o ciemnych włosach siedzi przy barze w czerwonym płaszczu, opierając głowę na dłoni i patrząc zamyślonym wzrokiem, przed nią stoi filiżanka kawy.
"Persepolis"2.4.7. Films - The Kennedy/MarshEast News

Po sukcesie "Persepolis" stworzyła także inne cenione dzieła, m.in. "Kurczaka ze śliwkami" oraz "Głosy". Wyreżyserowała między innymi "Skłodowską", opowiadającą o życiu Marii Skłodowskiej-Curie.

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