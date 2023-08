Przyznała jednak, że jako początkująca aktorka obawiała się scen, w których będzie musiała eksponować na ekranie swoje ciało.

- Miałam problem ze scenami rozbieranymi, ale nie z poczucia wstydu, tylko z obawy, że zostanę zaszufladkowana. Chciałam grać intelektem, emocjami. Wolałam udowodnić najpierw, że coś potrafię, że mój magnetyzm, o ile go mam, nie wynika z tego, że odważnie zrzucę ubranie. Rozbieraną scenę, dobrze umotywowaną w scenariuszu, da się obronić. Ale nadmierne eksponowanie, podkreślam nadmierne eksponowanie nagości, po prostu potrafi znudzić. Zwyczajnie przyzwyczajasz widza do tego. Tracisz to, o czym mówiłam wcześniej - tajemnicę. Nigdy nie chciałam być banalną, przewidywalną aktorką - zapewniła.



Zdolna i bystra

"Zatrudniliśmy ją, ponieważ to bystra aktorka. Film opowiada o dwóch facetach rywalizujących o uczucie kobiety i zależało nam na tym, by nie była ona postacią marginalną. John C. Reilly i Jonah Hill są bardzo charakterystyczni i niełatwo dotrzymać im kroku. Marisa nie miała z tym problemu - jest zdolna, inteligentna. Dała z siebie wszystko" - mówił Jay Duplass, jeden z reżyserów niezależnego komediodramatu "Cyrus" (2010).

W politycznych "Idach marcowych" (2011) George'a Clooneya Marisa Tomei zagrała Idę Horowicz, przebojową reporterkę z "New York Timesa", która relacjonuje wybory prezydenckie w USA. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się, jak aktorka wygląda w okularach.

W romantycznej komedii "Kocha, lubi, szanuje" (2011) pierwsze skrzypce grała co prawda Emma Stone, ale Marisa Tomei w roli kobiety z baru, którą podrywa pozostający w separacji z żoną bohater Steve'a Carrella, udowodniła, że warto obsadzać ją nawet w epizodycznych kreacjach. "Rola Kate była naprawdę niecodzienna i wymagała aktorki, która da sobie z tym radę. I tak właśnie było z Marisą. Wraz ze Steve'em tworzyli wybuchowe połączenie. Niektóre z najzabawniejszych scen w filmie rozgrywają się właśnie między nimi" - komentowała producentka Denise Di Novi.

W 2014 roku oglądaliśmy ją w romantycznej komedii "Scenariusz na miłość", jednak o wiele ciekawszą rolę aktorka stworzyła w dramacie Iry Sachsa "Miłość jest zagadką". W 2015 roku do kin trafiły kolejne produkcje z jej udziałem: "Wykolejona" Judda Apatowa, "Kochajmy się od święta" Jessie Nelson i przede wszystkim oscarowy "Big Short" Adama McKaya.

Seksowna ciotka Petera Parkera

Bardzo głośno o Tomei zrobiło się jednak dopiero w 2016 roku. Została wówczas obsadzona w roli ciotki Petera Parkera w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". Dotychczas osoba wychowująca młodego Spider-Mana była prezentowana jako doświadczona życiem kobieta w podeszłym wieku, tymczasem teraz postanowiono zerwać z tą tradycją, a za sprawą aktorki May Parker okazała się prawdziwą seksbombą.