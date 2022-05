Urodzona 23 października 1953 roku Mariola Kukuła zadebiutowała na ekranie w wieku 17 lat.

Zagrała Dankę w "Kto wierzy w bociany" - produkcji, przedstawiającej parę nastolatków, którzy zakochują się w sobie i uciekają z domu. Ich rodziny się rozpadły, a oni próbują odnaleźć odrobinę szczęścia w życiu.

Fabuła filmu powstała na podstawie prawdziwych wydarzeń. Kukuła zachwyciła twórców na castingu swoją naturalnością i była ich zdaniem idealna do roli.

Do głównych ról (...) wzięliśmy naturszczyków, musieli być bardzo młodzi" - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" reżyserka Helena Amiradżibi. "Daliśmy anons w gazecie we Wrocławiu. Zgłosiła się dziewczyna i ja powiedziałam: 'Ta albo żadna'. Była taka naturalna i taka prosta. Cokolwiek mówiła, brzmiało prawdziwie"- dodawała autorka "Kto wierzy w bociany".

Reklama

Zdjęcie Mariola Kukuła w filmie "Kto wierzy w bociany" / Polfilm 1 / East News

Mariola Kukuła: Pierwsza nastolatka, która rozebrała się na ekranie

Po emisji filmu okazało się, że aktorka nie zrobi wielkiej kariery - jej rola wywołała skandal w filmowym środowisku, a ona sama musiała zmierzyć się z ogromną krytyką.

Mariola Kukuła zdecydowała się rozebrać przed kamerami, będąc osobą niepełnoletnią. Młoda aktorka i jej rodzice wiedzieli, że scenariusz zawiera śmiałe sceny, ale wyrazili zgodę na udział w produkcji.

"Pytamy dziewczynę: 'Jak się nazywasz?'. 'Mariola Kukuła'. 'Twoi rodzice nie będą mieli nic przeciwko temu?'. 'Nie, ciocia chciała być aktorką, ale jej się nie udało'. "Powiedz rodzicom, żeby przyszli. Muszą podpisać umowę. Ty jesteś nieletnia'. Przyszła mama, podpisała" - opowiadał Amiradżibi.

Udział nastolatki w rozbieranych scenach zakończył się jednak skandalem. Filmowcy nie chcieli już zatrudniać młodej aktorki.

Zdjęcie Mariola Kukuła w filmie "Z tamtej strony tęczy" / Polfilm 1 / East News

"Mariola Kukuła miała niesamowitą, młodzieńczą fantastyczną przygodę z kinem, była pierwszą młodą nastolatką, która się rozebrała. Jest niezwykle piękną kobietą, piękną aktorką i miała niezwykle dużo odwagi, że umiała to zrobić" - aktorka Małgorzata Potocka opowiadała w programie #dziejesienażywo. "Rzeczywiście był to taki wielki skandal w Polsce i miała przez to wiele kłopotów" - dodawała Potocka.

Mariola Kukuła: Zmarnowana kariera

W następnych latach grała epizody. W "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy oglądaliśmy ją w łóżkowej scenie z Andrzejem Sewerynem, ale jej nazwiska zabrakło w napisach końcowych. Tak samo pominięto jej występ w komedii "Wiosna panie sierżancie", w którym mignęła na ekranie jako "dziewczyna na rowerze".

W 1978 roku Kukuła ukończyła łódzką Filmówkę i związała się z teatrem. Wystąpiła w spektaklach wystawianych w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, w Teatrze Nowym w Łodzi i Teatrze Zwierciadło w Łodzi. W 1980 roku zdecydowała się wyjechać z Polski. Wróciła po dziewięciu latach.

Na przestrzeni lat pojawiła się też w kilkunastu produkcjach filmowych takich jak "Pornografia", "Chaos", "Wózek", "Kryształowa dziewczyna" oraz miniserialu "Małopole, czyli świat".

Widzowie mogli także oglądać Mariolę Kukułę w serialach: "Dom", "Klan", "M jak miłość", "Na Wspólnej", "Plebania" i "Komisarz Alex".

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks