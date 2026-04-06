Od czasu swej premiery "Super Mario Galaxy Film" zarobił imponującą sumę 372,5 miliona dolarów na całym świecie. 190 milionów podchodzi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Warto jednak zaznaczyć, że poprzednia odsłona cyklu, "Super Mario Bros. Film" z 2023 roku, zarobiła w tym samym czasie 387 milionów dolarów, a ostatecznie skończyła z 1,361 miliarda dolarów na koncie.

"Super Mario Galaxy Film". Lista dotychczasowych rekordów finansowych

Czas pokaże, czy "Super Mario Galaxy" dorówna swemu poprzednikowi. Na razie animacja bije kolejne rekordy. Dziś w kwestii światowego rynku filmowego może pochwalić się najlepszym kinowym otwarciem 2026 roku, piątym najlepszym otwarciem animacji w kinach, drugim najlepszym otwarciem adaptacji gry wideo oraz piątym otwarciem w historii wytwórni Universal.

"Super Mario Galaxy Film" [trailer 2] materiały dystrybutora

Na rynku amerykańskim produkcja zdobyła tytuł najlepszego otwarcia w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku, a także czwartego najlepszego wyniku z pięciodniowego weekendu, trzeciego wyniku z weekendu wielkanocnego, i trzeciego najlepszego otwarcia adaptacji gry wideo.

Seria "Super Mario" stała się także pierwszą, której dwie początkowe odsłony miały wynik otwarcia powyżej 350 milionów dolarów na całym świecie.

"Super Mario Galaxy Film". Fabuła

Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr. Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

"Super Mario Galaxy Film". Gwiazdy w obsadzie głosowej

Tytułowy bohater ponownie przemówi głosem Chrisa Pratta. W obsadzie powrócą także Anya Taylor-Joy (księżniczka Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) i Keegan-Michael Key (Toad). W nowe postaci: Bowsera Jr., księżniczkę Rosalinę, dinozaura Yoshiego i pilota Foxa McClouda, wcielili się Benny Safdie, Brie Larson, Donald Glover i Glen Powell.

"Super Mario Galaxy Film". Kiedy polska premiera?

"Super Mario Galaxy Film" wejdzie do polskich kin 10 kwietnia 2026 roku.