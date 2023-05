"Talent aktorski Marianny odkryłem bardzo późno i niejako przez przypadek. Pracowałem w serialu 'Na dobre i na złe' i reżyser obsady zaproponowała do jednego z odcinków, aby rolę dzieci powierzyć mojej córce i młodszemu synowi Tomaszowi. Z początku się opierałem, ale pomyślałem sobie, że w przyszłości dzieci nie będą mogły mieć do mnie pretensji, że nigdy nie pozwoliłem im skosztować 'uroków sztuki filmowej' w dzieciństwie. Pomyślałem też, że jeśli zawiodą, zobaczą, że to nie ich świat, to wiele nie stracą, a będą bogatsi o nowe doświadczenie" - przyznaje Marcin Bortkiewicz , reżyser filmu "Tonia" .

Marianna Ame: Córka Marcina Bortkiewicza debiutuje w filmie ojca

"Już w trakcie kilku dni filmowania odkryłem, że dla Marianny plan filmowy to spełnienie marzeń. Była zdyscyplinowana, grzeczna, konkretna i bardzo skupiona na pracy, a efekty jej działań zaskoczyły nas wszystkich. Krótko mówiąc, zakochałem się w niej tak jak reżyser zakochuje się w utalentowanym aktorze. Jakkolwiek to nie zabrzmi dziwnie, może wręcz nieprofesjonalnie, z góry wyznam szczerze, że rolę Tonii od początku chciałem powierzyć mojej córce Mariannie" - dodaje.

Zdjęcie Adam Bobik i Marianna Ame na plakacie filmu "Tonia" / materiały prasowe

W filmie "Tonia", który trafi do kin 12 maja, poza debiutującą na wielkim ekranie Marianną Ame , zobaczymy również m.in. Małgorzatę Zajączkowską i Adama Bobika . Ona wcieliła się w nadopiekuńczą babcię, która ma na swojej głowie cały dom. Kocha ponad życie syna i wnuczkę, ale przez to ogranicza ich swobodę. On z kolei zagrał bezrobotnego ojca, który często zagląda do kieliszka i nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Mimo że popełnia wiele rodzicielskich błędów, darzy swoją córkę ogromną miłością. Nie umie się jednak wyzwolić się spod władzy swojej matki.

"Tonia": O czym opowiada film?

Tonia (Marianna Ame) ma 11 lat. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od swoich rówieśniczek, ale to naprawdę wyjątkowa dziewczyna. Żyje w świecie fantazji, jej głowa jest pełna marzeń i niesamowitych pomysłów. Mieszka z babcią (Małgorzata Zajączkowska) i tatkiem (Adam Bobik), który nadużywa alkoholu. Choć nie jest jej łatwo, z uśmiechem na twarzy mierzy się z codziennymi problemami. Jest sprytna, inteligentna, a przy tym niezwykle urocza. Ma w sobie więcej siły i energii niż niejeden dorosły. Gdy dowiaduje się, że jej ukochany ojciec planuje wyjechać do pracy we Włoszech, postanawia zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. Upija go, wrabia w przyjmowanie porodu cielaka, zaprasza do domu jego kochankę. Kreatywność Tonii nie zna granic. Mimo niepowodzeń, nie poddaje się. Jest przekonana, że dopnie swego. Do czasu aż na jaw nie wyjdzie skrywana przez lata rodzinna tajemnica.