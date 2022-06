Maria Probosz była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek ostatniej dekady PRL-u. Blondwłosa łodzianka nie wstydziła się swojego ciała i chętnie je pokazywała, więc bardzo szybko zaczęto nazywać ją "nagą Mają". Przydomek ten wymyślił... Bohdan Gadomski, który jako pierwszy dziennikarz w kraju zainteresował się Marią. Nakreślił jej portret w jednym ze swych artykułów.

"Marysia Zydorek z łódzkich Bałut (Zydorek to panieńskie nazwisko Marii Probosz - przypis red.) nie boi się najśmielszych scen erotycznych na ekranie. Naga Maja jest wyzwolona i bezpruderyjna" - napisał o niej w tygodniku "Odgłosy".

Reklama

"Brigitte Bardot też nie zrobiła kariery w habicie zakonnym..." - broniła się później aktorka na łamach "Angory".

Zdjęcie Maria Probosz / INPLUS / East News

Maria Probosz: Alkohol doprowadził ją do ruiny

Nagość była dla Marii Probosz... kostiumem. Nie widziała nic złego w tym, że reżyserzy chcą ją rozbierać, o ile było to uzasadnione w scenariuszu.

- Dla samego rozbierania nie będę się rozbierała - twierdziła w wywiadach.

Jako aktorka Maria miała ogromną odwagę do podejmowania najbardziej nawet ryzykownych wyzwań, ale jako kobieta nie potrafiła poradzić sobie ze swoimi demonami. Zdarzało się, że miesiącami nie trzeźwiała, nie płaciła rachunków, urządzała w swym mieszkaniu całonocne libacje. Przez kilka lat tkwiła w toksycznym związku z mężczyzną, który zmienił jej życie w koszmar. Dopiero po ucieczce od niego zrozumiała, że stoczyła się na samo dno.

- Musiałam znaleźć się w piekle, by odzyskać życie i uwierzyć, że mogę jeszcze stanąć na nogi i nadrobić stracony czas - wyznała w wywiadzie.

Niestety, alkohol zniszczył nie tylko jej karierę, ale też... ciało. Pod koniec życia (odeszła po ciężkiej chorobie 14 września 2010 roku) żaliła się, że nie ma dla niej ról.

- Nie chcę się już rozbierać, więc nie otrzymuję propozycji filmowych. Okazuje się, że dla reżyserów najważniejsze były i są moje piersi i pupa. A ja nigdy więcej nie chcę być "nagą Mają" - powiedziała w wywiadzie.

Zdjęcie Maria Probosz / INPLUS / East News

Maria Probosz: Reżyserzy traktowali ją jak... call-girl

Po śmierci Marii Probosz fani aktorki obliczyli, że zagrała w ciągu swej krótkiej kariery w aż czterdziestu trzech scenach erotycznych, co dało jej tytuł... rekordzistki Polski w tej "konkurencji"! Rekord ten do dziś nie został pobity (bliska ustanowienia nowego jest Michalina Olszańska).

Twórcy internetowej bazy informacji na temat rozbieranych scen polskich aktorek opublikowali raport, z którego wynika, że Maria wystąpiła nago w dwudziestu jeden filmach i sześciu serialach, a jej biust w pełniej krasie podziwiać można było na małym i dużym ekranie aż trzydzieści jeden razy.

- Kocham film, ale jest to okrutny i wymagający kochanek. Zrezygnowałam dla niego z teatru, poświęciłam życie prywatne... W którymś momencie zdałam sobie sprawę, że jestem tylko kimś w rodzaju call-girl, dziewczyny na telefon - powiedziała aktorka w jednym z ostatnich wywiadów.

Zdjęcie Maria Probosz / INPLUS / East News

"Historia Marii Probosz jest niezwykle dramatyczna, ale ona sama już na zawsze pozostanie młodą, szczupłą blondynką z kina lat osiemdziesiątych. Taki jej wizerunek utrwaliła taśma filmowa, a przedwczesna śmierć go przypieczętowała. Gotowość jej bohaterek, by pójść do łóżka z kolejnymi mężczyznami (...) była sygnałem, że mamy do czynienia z dziewczyną, która handluje swoim ciałem, młodością i urodą. W podobny sposób widziano Marię Probosz prywatnie..." - napisał o aktorce Krzysztof Tomasik w książce "Demony seksu".

Zobacz również:

Bogusław Linda: Zły chłopiec polskiego kina kończy 70 lat