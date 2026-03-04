Maria O'Brien nie żyje. Aktorka znana z kultowych seriali miała 75 lat

Zmarła wywodziła się z aktorskiej rodziny. Jej ojciec, znany "Juliusza Cezara", "Ptasznika z Alcatraz" i "Dzikiej bandy" Edmond O'Brien, był laureatem Oscara za drugoplanową rolę w "Bosonogiej Contessie". Jej matka, Olga San Juan, była gwiazdą komedii i musicali. Z kolei jej brat, zmarły w 2023 roku Brendan O'Brien, był aktorem dubbingowym, który jako pierwszy użyczył swego głosu tytułowemu bohaterowi serii gier "Crash Bandicoot".

Mary O'Brien. Kariera

Maria O'Brien urodziła się 14 sierpnia 1950 roku. Szybko poszła w ślady swych rodziców. W wieku 13 lat debiutowała przed kamerą w serialu "Sam Benedict". W latach 70. pojawiała się w małych rolach w kinie i telewizji, między innymi w "Statku miłości".

W kolejnych dekadach mogliśmy zobaczyć ją w popularnych serialach "Magnum", "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Gliniarz i prokurator" oraz "Napisała: Morderstwo". Ostatni raz wystąpiła przed kamerą w filmie "Dead on Arrival" z 2017 roku.

Mary O'Brien. Walczyła o finansowanie badań nad chorobą jej ojca

W latach 90. O'Brien podjęła pracę nauczycielki aktorstwa na planach oper mydlanych "Sunset Beach" i "Passions". Przez 15 lat pełniła tę funkcję przy "Dniach naszego życia". W 2022 roku przeszła na emeryturę.

Jej ojciec był jednym z pierwszych celebrytów, u którego zdiagnozowano chorobę Alzheimera. W 1983 roku O'Brien zeznawała przed amerykańskim kongresem w celu ustanowienia państwowego funduszu dotyczącego badań nad chorobą. Jej wypowiedzi okazały się kluczowe.

Aktorkę opłakuje trójka jej dzieci oraz siostra, producentka telewizyjna Bridget O'Brien Adelman.