Maria Dębska: Rok wokół seksu

Maria Dębska - córka reżyserki Kingi Dębskiej, a od roku żona aktora Marcina Bosaka - konsekwentnie gromadzi na swoim koncie kolejne role filmowe i teatralne. Urodziwa 30-latka, utalentowana i powabna, ma wszystkie potrzebne atuty, żeby na dobre zapisać się w historii kina i świadomości widzów.

Maria Dębska urodziła się 22 maja 1991 roku w Warszawie. W 2017 roku ukończyła Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi.

W 2016 roku za tytułową rolę w spektaklu "Maria Stuart" w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego otrzymała kilka nagród, m.in. łódzką "Złota Maskę" za najlepszy debiut aktorski w sezonie 2015/2016, Nagrodę Publiczności 34. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi oraz nagrodę aktorską na 26. Międzynarodowym Festiwalu Szkól Teatralnych w Brnie.

Popularność przyniosły jej seriale "Barwy szczęścia" i "W rytmie serca", uznanie krytyki zaś role w filmach - "Cicha noc", "Piłsudski", "Czarny mercedes" oraz "Zabawa zabawa", która zaowocowała nominacją do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Ale, najważniejszy prawdopodobnie w jej karierze film - "Bo we mnie jest seks" w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz - dopiero czeka na premierę.



Maria Dębska zagrała w nim ikonę polskiego kina, symbol seksu - Kalinę Jędrusik. Premiera planowana jest jesienią, po festiwalu w Gdyni. Czy zawodowe "akcje" aktorki pójdą w górę?



"Zobaczymy. Ten film na pewno zmienił mnie wewnętrznie. Przez półtora roku żyłam rolą Kaliny Jędrusik, zanim jeszcze weszliśmy na plan. To pierwszy w moim życiu projekt, z którym żyłam tak długo. Czasem mam wrażenie, że to połowa mojego życia, a nie trzy intensywne lata z rolą Kaliny. Bardzo chcemy pokazać ten film światu" - mówi agencji AKPA Dębska, która aktualnie na deskach Och-teatru, w farsie "Coś tu nie gra", wciela się w postać aktorki seks-maszyny, mającej obsesję na punkcie seksu. "Taki rok, z seksem w tytule" - żartuje Dębska, która wyznała Interii, że myśli o aktorstwie jako o "walce z nieśmiałością".



- Jestem często nieśmiałą osobą, jeśli chodzi choćby o pokazywanie własnych emocji. Dla mnie to jest zawsze zmaganie się ze sobą, mam więc wielką satysfakcję, gdy uda mi się wypracować coś prawdziwego, co naprawdę przemówi do widza. A żeby wyjść na scenę i to pokazać, potrzeba odrobiny odwagi. Tę odwagę staram się w sobie znajdować - deklaruje.

I przyznaje, że czeka jeszcze na jedną wymarzoną rolę.

- Przez szesnaście lat grałam na fortepianie i bardzo chciałabym zagrać pianistkę. Kiedyś wymyśliłam sobie, że jak będzie film o Marcie Argerich, mojej ukochanej pianistce, to się dam za tę rolę pokroić (śmiech). Natomiast na pewno chciałabym tę moją umiejętność kiedyś wykorzystać, bo fortepian stoi i czeka. A jakby udało się połączyć muzykę i film, byłoby najlepiej na świecie - wyznaje Dębska.