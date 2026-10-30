"Legion samobójców" zadebiutował w kinach dekadę temu

Aż trudno uwierzyć, że od premiery "Suicide Squad" z Willem Smithem i Jaredem Leto minęła dekada. W tym czasie członkowie obsady filmu Davida Ayera zaliczyli zarówno wielkie sukcesy, jak i dotkliwe upadki. Kariery obu panów niemalże legły w gruzach: po słynnym incydencie z gali oscarowej w 2022 roku Smith otrzymał dziesięcioletni zakaz pojawiania się na ceremonii, a Leto usłyszał zarzuty stosowania przemocy i wykorzystywania nieletnich.

Zupełnie odwrotnie potoczyła się zaś kariera Margot Robbie - australijskiej gwiazdy, która na dobre zadomowiła się w Hollywood po udziale w "Wilku z Wall Street", "Pewnego razu... w Hollywood" czy "Babilonie". Szczególnie ostatnie lata są dla aktorki pasmem sukcesów - począwszy od roli w "Barbie", poprzez założenie firmy producenckiej, aż po "Wichrowe wzgórza", w których zagrała u boku Jacoba Elordiego.

36-latka ma więc ręce pełne roboty. Mimo to szef DC Studios James Gunn wierzy w to, że pewnego dnia aktorce uda się powrócić do korzeni i znów stać się częścią filmowego uniwersum.

Margot Robbie powróci jako Harley Quinn? James Gunn odpowiada

W podcaście HBO zatytułowanym "The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast" Gunn mówił m.in. o tym, jak ważną częścią uniwersum jest "Suicide Squad", który nazwał dziełem kanonicznym.

To postanowione. Powiedziałbym jednak , że mamy jedną małą gwiazdkę: jaka dokładnie przyszłość czeka Harley Quinn? Chciałbym otrzymać od fanów trochę taryfy ulgowej w tej materii, ponieważ nie jestem do końca pewien, jak to dokładnie się potoczy. Poza tym uważam, że śmiało możemy uznać cały film za kanoniczny. Nie widzę tu żadnego problemu.

"Suicide Squad" pozostaje w kanonie DCU. To jasne. Mamy tylko jedno 'ale': jaka dokładnie przyszłość czeka Harley Quinn? W tym temacie potrzebuję od fanów odrobiny wyrozumiałości, bo nie jestem pewien, jak się ona potoczy. Poza tym uważam, że możemy śmiało uznać, że cały film jest kanoniczny. Nie widzę tu żadnego problemu" - powiedział reżyser.

Gunn zasugerował, że Margot Robbie, czyli odtwórczyni roli Harley Quinn, stała się w ostatnich latach "jedną z największych aktorek na świecie". W związku z tym nie jest pewny, czy artystka chciałaby w ogóle powrócić do grania w filmach DC. Choć nie sprecyzował, czy w stronę Australijki padła w tej sprawie konkretna oferta, zapewnił, że zrobi wszystko co w jego mocy, aby przekonać ją do powrotu.

"Uwielbiam ją w roli Harley. Ale nie wiem, czy chciałaby zagrać Harley raz jeszcze. Może już mieć to za sobą" - powiedział.