"Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o odejściu Margaret Kerry (Boeke), naszego ukochanego Dzwoneczka" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w portalu Facebook. "Odeszła spokojnie w ramiona Jezusa 11 czerwca 2026 roku w Wilmington w Karolinie Północnej. Troje jej kochających dzieci, Ellen, Christina i Eric, towarzyszyło jej, gdy przegrała odważną walkę z nowotworem płuc".

"Pamiętajcie, gdy w nocy spojrzycie w niebo i poszukacie 'drugiej gwiazdy po prawej'. Przyjrzyjcie się jej dokładniej, a może zauważycie, że świeci nieco jaśniej ku czci Margaret. Z miłością dla niezastąpionej przyjaciółki, utalentowanej artystki i kochającej mamy" - czytamy w dalszej części wiadomości.

Dzwoneczek, bohaterka animacji "Piotruś Pan" Mary Evans/All Film Archive East News

Margaret Kerry. Kariera

Urodzona 11 maja 1929 roku Kerry była aktorką dziecięcą, która debiutowała na ekranie kinowym w wieku sześciu lat. Jako dorosła zaczęła pracować w dubbingu.

Na początku lat 50. XX wieku zatrudniono ją przez studio Walta Disneya jako modelkę do animacji "Piotrusia Pana". Na jej ruchach oparto postać Dzwoneczka, wróżki i przyjaciółki chłopca, który nie chciał dorosnąć. Ponieważ postać nie wypowiadała ani słowa, rysownikom zależało na zatrudnieniu tancerki. W czasie pół roku pracy pozowała z różnymi rekwizytami, między innymi ogromną dziurką od klucza oraz nożyczkami. Aktorka użyczyła także głosu jednej z syren zamieszkującej lagunę w Nibylandii.

W latach 60. Kerry pojawiała się gościnnie w serialach komediowych. Do aktorstwa wróciła w 1993 roku, gdy zagrała małą rolę w "Publicznej terapii" Bryana Singera. Pd 1992 do 2004 roku pracowała jako producentka programu chrześcijańskiego dla radia Los Angeles' KKLA-FM.

Margaret Kerry nie żyje. Kilka lat temu wzięła ślub z miłością sprzed 80 lat

Kerry była trzykrotnie zamężna. W latach 1951-1984 była żoną reżysera Dicka Browna. Z drugim mężem, Johnem Wilcoksem, związała się w 1987 roku. Pozostali razem do jego śmierci w 1999 roku. W 2020 roku Kerry wzięła trzeci ślub - z Robertem Boeke'em, swoją dawną miłością z lat 40. XX wieku. Zmarł 24 maja 2026 roku.



