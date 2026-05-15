Marek Piestrak laureatem Lauru Cisowego 2026

Marek Piestrak będzie gościem honorowym 28. Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" w Nowogardzie. Reżyser otrzyma Honorowy Laur Cisowy za wybitne osiągnięcia artystyczne i spotka się z publicznością. Widzowie obejrzą jego słynną "Klątwę Doliny Węży" oraz rzadko pokazywane filmy dokumentalne.

Marek Piestrak urodził się w 1938 roku w Krakowie, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W historii polskiego kina Marek Piestrak zapisał się jako specjalista od kina gatunkowego, a w jego dorobku są kultowe dziś filmy, w tym m.in. "Test pilota Pirxa", "Wilczyca" i powracająca do polskich kin "Klątwa Doliny Węży".

"Dorastając filmowo w kinie Orzeł w Nowogardzie, dorastałem z filmami Marka Piestraka. Był początek lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy trafiłem na "Wilczycę", po kilku latach na "Klątwę Doliny Węży", a potem dopiero na "Test pilota Pirxa" i uświadomiłem sobie, że polskie kino podejmowało już wtedy odważne wyzwania realizując filmy w najtrudniejszych gatunkach - w horrorze, kinie przygodowym i fantastyce naukowej. Po latach okazało się, że za wszystkimi tymi filmami stał jeden człowiek, przez wiele lat mityczny dla mnie Marek Piestrak" - mówi Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny festiwalu "Lato z Muzami".

Ten Honorowy Laur Cisowy ma dla mnie osobiście znaczenie symboliczne, bo oto honorujemy na „Lecie z Muzami” w Nowogardzie filmowego nauczyciela całego mojego pokolenia, autora filmów uruchamiających wyobraźnię w szarych czasach PRL i formatujących miłość do ruchomych obrazów

Marek Piestrak i fascynacja kinem gatunkowym

Fascynacja kinem gatunkowym zakorzeniona jest w doświadczeniach dzieciństwa i pierwszych obejrzanych przez Marka Piestraka filmach. Jego sąsiadem w Gdyni był kierownik kina i młody Piestrak chodził na wszystkie filmy, nawet te niedozwolone dla dzieci. Po IV roku łódzkiej Szkoły Filmowej, młody reżyser trafił na praktyki do Hollywood i był asystentem Romana Polańskiego na planie jego "Dziecka Rosemary". Ta przygoda wyryła się bardzo mocno w życiorysie laureata Lauru Cisowego.

Jak pisze Jerzy Armata w "Magazynie Filmowym SFP": "Początkowo nic nie wskazywało, że będzie filmowcem. Po gdyńskim liceum dostał się na Politechnikę Gdańską, gdzie skończył Wydział Budownictwa Wodnego. Ta miłość do wody pozostanie na zawsze, w 1974 nakręcił - wspólnie z Witoldem Rumlem - znakomity dokument "Mistrz świata", uhonorowany na festiwalu w Oberhausen nagrodą FIPRESCI, błyskotliwą opowieść o pomocniku okrętowego kuka, który podczas wielomiesięcznego rejsu na trawlerze przetwórni w wolnych chwilach trenował… kolarstwo. W 1970 roku zadebiutował krótką telewizyjną fabułą "Cicha noc", święta noc, przejmującą opowieścią rozgrywającą się podczas świąt Bożego Narodzenia na Podhalu, której scenariusz napisał wspólnie z Andrzejem Kotkowskim i Sławomirem Idziakiem, operatorem filmu. A potem przyszło średniometrażowe "Śledztwo" (1973), udana ekranizacja prozy Stanisława Lema, z której i pisarz był bardzo zadowolony, co należało do rzadkości. Marek kuł żelazo póki gorące i przeniósł na ekran jego kolejną powieść - "Test pilota Pirxa" (1978). To już pozycja wręcz klasyczna w dziejach rodzimego kina science fiction, podobnie jak "Wilczyca" (1982), uznawana za jeden z naszych najlepszych horrorów".

"Klątwa Doliny Węży" wraca do polskich kin

Do polskich kin powraca właśnie "Klątwa Doliny Węży", specjalna wersja filmu z autorską narracją, przygotowaną przez Adama Zielińskiego "Łonę", który swoim pełnym humoru komentarzem oddał hołd słynnej przygodowej produkcji. I właśnie ta wersja pokazana zostanie w Nowogardzie.

Podczas 28. Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" Marek Piestrak uhonorowany zostanie Laurem Cisowym za wybitne osiągnięcia artystyczne. Wręczenie nagrody odbędzie się 10 lipca 2026 roku podczas uroczystości otwarcia festiwalu, a widzowie w plenerze będą mogli zobaczyć wspomnianą "Klątwę Doliny Węży" z autorską narracją Łony, który zapowiedział swoją wizytę na festiwalu w Nowogardzie. 11 lipca na "Lecie z Muzami" zaprezentowane zostaną krótkometrażowe i dokumentalne dokonania laureata, nagradzane na świecie "Mistrz świata" i "Dzień Karawany", a w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Markiem Piestrakiem.

28. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" w Nowogardzie odbędzie się w dniach 8-12 lipca 2026.