Marek Kondrat, Robert Więckiewicz, Wojciech Smarzowski i inni, czyli goście 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa

22 maja rozpoczyna się 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. O statuetki w Konkursie Głównym powalczy w tym roku 14 filmów: "Brat", "Chopin, Chopin!", "Dobry chłopiec", "Dom dobry", "Dziecko z pyłu", "Franz Kafka", "LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Miłe kobiety", "Ministranci", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Pojedynek", "Vinci 2", "Wielka Warszawska" oraz "Zima pod znakiem Wrony".

Integralną częścią projekcji konkursowych, zgodnie z festiwalową tradycją, będą rozmowy z ich twórcami. Do Tarnowa przyjedzie w tym roku prawdziwa plejada gwiazd polskiego kina.

Gwiazdy polskiego kina w Tarnowie

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marek Kondrat, który odbierze Nagrodę za całokształt twórczości oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów spotka się oczywiście z widzami i osobiście odbierze statuetkę.

Spotkanie z Markiem Kondratem rozpocznie się w kinie Marzenie 29 maja o godzinie 19:30, po projekcji "Dnia świra". W rozmowie weźmie także udział reżyser filmu Marek Koterski.

Ponadto w Tarnowie pojawią się takie gwiazdy, jak m.in. Marek Koterski, Małgorzata Bogdańska, Tomasz Ziętek, Piotr Trojan, Tomasz Naumiuk, Michał Kwieciński, Zofia Wichłacz, Olga Chajdas, Robert Więckiewicz, Jędrzej Hycnar, Wojciech Smarzowski, Martyna Byczkowska, Piotr Domalewski, Kamila Urzędowska, Anna Próchniak, Agnieszka Dulęba-Kasza i Michał Grzybowski.

Wszystkie projekcje konkursowe w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie można obejrzeć w kinie Marzenie od 22 do 30 maja. Rozmów z twórcami, jak co roku, będzie można posłuchać po zakończeniu każdego seansu, a poprowadzą je Diana Dąbrowska, Kaja Łuczyńska, Kuba Armata i Ryszard Jaźwiński.

40. Tarnowska Nagroda Filmowa odbędzie się w dniach 22-30 maja 2026 roku, stając się po raz kolejny miejscem spotkania twórców i pasjonatów polskiego kina.