Marek Kondrat i inne gwiazdy na 40. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej

40. Tarnowska Nagroda Filmowa: Marek Kondrat specjalnie uhonorowany

40. Tarnowska Nagroda Filmowa (TNF) odbędzie się w dniach 22-30 maja 2026 roku. 23 kwietnia w kinie Marzenie w Tarnowie zorganizowano konferencję prasową z udziałem twórców festiwalu, w której wzięli udział: Tomasz Kapturkiewicz - dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury, Magdalena Piątek - dyrektor TNF, Kuba Armata - dyrektor artystyczny TNF, Dominika Dąbek - zastępca dyrektora TCK i szefowa kina Marzenie oraz prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Nagrodę za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiego kina w postaci statuetki "Wieczność" oraz 10 tysięcy złotych otrzyma Marek Kondrat - jeden z najwybitniejszych polskich aktorów.

"Marek Kondrat to ikona, postać niezwykle lubiana i szanowana, odtwórca kultowych ról. Nagroda za całokształt twórczości jest w pełni zasłużona. Mam ogromne szczęście, że po uhonorowaniu Krystyny Jandy i Bogusława Lindy, dziś możemy ogłosić kolejnego wielkiego laureata. Dziękuję za to całemu zespołowi Tarnowskiego Centrum Kultury. Osobiście, jako wielki fan jego twórczości, zwłaszcza kreacji w 'Dniu świra', cieszę się na jego przyjazd do Tarnowa" - powiedział prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

40. Tarnowska Nagroda Filmowa od 22 do 30 maja

Tarnowska Nagroda Filmowa to przede wszystkim Konkurs. Choć zwycięzcę Grand Prix TNF oraz laureatów pozostałych nagród poznamy 30 maja, to już wiadomo, które filmy powalczą o laury.

Jurorzy ocenią w tym roku 14 produkcji: "Brat", "Chopin, Chopin!", "Dobry chłopiec", "Dom dobry", "Dziecko z pyłu", "Franz Kafka", "LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Miłe kobiety", "Ministranci", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Pojedynek", "Vinci 2", "Wielka Warszawska" oraz "Zima pod znakiem Wrony".

Po każdej projekcji w tarnowskim kinie Marzenie widzowie będą mieli okazję spotkać się z twórcami filmów. Do Tarnowa przyjadą m.in. Olga Chajdas, Piotr Domalewski, Bartłomiej Ignaciuk, Michał Kwieciński, Marek Nowowiejski, Łukasz Palkowski, Anna Próchniak, Wojciech Smarzowski, Maciej Sobieszczański, Piotr Trojan, Kamila Urzędowska, Robert Więckiewicz, Zofia Wichłacz, Filip Wiłkomirski, Tomasz Ziętek.

Organizatorzy postanowili po latach przerwy wrócić do koncertów muzyki filmowej, które przez dwie dekady były ważną częścią festiwalu. Na jubileuszową, 40. edycję przygotowano dwa wyjątkowe wydarzenia.

Pierwszy z nich to ukłon w stronę Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza - wspaniałego muzyka jazzowego i twórcy niezapomnianych tematów do polskich filmów i seriali. Koncert galowy odbędzie się 30 maja w kinie Marzenie. Za jazzową interpretację utworów mistrza odpowiada trio Andrzeja Jagodzińskiego, któremu towarzyszyć będą wokalistka Agnieszka Wilczyńska i trębacz Robert Majewski.

Drugim wydarzeniem będzie plenerowy koncert jubileuszowy "40 lat minęło", zaplanowany na 24 maja na tarnowskim rynku. Siedemnastoosobowy Jazz-Pools Big-Band Michała Króla zagra największe przeboje z polskich produkcji, nie tylko autorstwa Matuszkiewicza. Wystąpią także wokaliści znani z popularnych programów telewizyjnych.

Podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbędzie się prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym m.in. spotkania z twórcami, wystawy czasowe, warsztaty filmowe, seanse specjalne, koncerty, a także atrakcje dla najmłodszych widzów.

Jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa: prolog

Jubileuszową Tarnowską Nagrodę Filmową poprzedzi, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim roku, prolog. Tym razem odbędzie się on pod hasłem "Mistrzowie"

W tym roku obchodzona jest 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, a także setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy, którego Sejm RP uhonorował ogłoszeniem roku 2024 Rokiem Wajdy i organizatorzy chcą oddać hołd tym dwóm gigantom polskiego kina.

Z tej okazji już 15 maja odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Piotra Jaxy. Będą to unikatowe zdjęcia dokumentujące pracę Krzysztofa Kieślowskiego na planie słynnej trylogii "Trzy kolory". Zaplanowano również projekcję filmu "Bez końca", po której odbędzie się spotkanie z Piotrem Jaxą i Grażyną Szapołowską, odtwórczynią jednej z głównych ról w tej produkcji.

Z kolei 20 maja organizatorzy pragną uczcić Andrzeja Wajdę. Widzowie kina Marzenie obejrzą film "Niewinni czarodzieje", a po seansie odbędzie się dyskusja, w której wezmą udział goście blisko związani z życiem i twórczością reżysera.