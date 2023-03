Marek Kondrat dosadnie o wyborcach PiS. Padły wymowne słowa

Marek Kondrat: Na aktorskiej emeryturze

Marek Kondrat ma na koncie ponad 100 ról kinowych i telewizyjnych. W 2007 roku aktor zapowiedział, że rzuca aktorstwo, choć zastrzegł, że może kiedyś od tej decyzji odstąpi. Ostatni raz na dużym ekranie widzieliśmy go w dramacie historycznym "Mała matura 1947" (2010) Janusza Majewskiego, w którym zagrał epizodyczną rolę nauczyciela łaciny.

Swą przygodę z biznesem Marek Kondrat zaczynał razem z przyjaciółmi - Zbigniewem Zamachowskim, Wojciechem Malajkatem i Bogusławem Lindą. Niestety, założona przez nich sieć restauracji "Prohibicja" już dawno przestała istnieć, ale Marek wciąż działa w branży.

Reklama

"Biznes przetrwał 8 lat, a ja - jako jedyny - postanowiłem go kontynuować. Najpierw zacząłem sprowadzać swoje ulubione wina, a następnie postanowiłem się czegoś więcej o nich dowiedzieć i pojechałem na pierwszy kurs do Bordeaux" - wspomina.

Marek Kondrat twierdzi, że wina najpierw były jego pasją... Biznesem stały się dopiero, gdy rzucił aktorstwo. "Wprowadziłem do swojego życia dyscyplinę, założyłem firmę, by stać się koneserem. Sprowadzałem wino, dystrybuowałem je. Kupowałem je bez pośredników, bezpośrednio od producenta. Mogłem więc rekomendować to, co wybrałem w świecie, a do tego opowiadać, co przeżyłem" - mówi. W październiku 2022 roku świętował 10. rocznicę powołania do życia własnej firmy, w prowadzeniu której pomagają mu synowie Mikołaj i Wojciech.

Marek Kondrat i Antonina Turnau: Przez córkę wrócą do Polski na stałe?

Zdjęcie Antonina Turnau i Marek Kondrat są małżeństwem od 2015 roku / Jan Graczynski/East News / East News

W ostatnich latach o aktorze głośno jest głównie za sprawą związku z młodszą o 38 lat córką Grzegorza Turnaua. 19 września 2015 roku Marek Kondrat poślubił Antoninę Turnau. W 2018 roku na świat przyszła ich córka Helena. Od lat aktor mieszka z rodziną w Hiszpanii. Do Polski przyjeżdża rzadko. Większość czasu spędzali w domu pod Alicante. Słoneczna Hiszpania miała być dla nich "spokojną przystanią w jesieni życia". Jednak początkiem lutego Kondrat przyznał, że z biegiem lat coraz bardziej męczą go podróże między Polską a Hiszpanią.

Wszystko zmieniło bowiem pojawienie się córki Heleny na świecie. Gdy zaczęła rosnąć, okazało się, że trzeba podjąć ważną decyzję dotyczącą jej edukacji. Kondrat wyjawił, że w Hiszpanii mieszkają w "pięknym miejscu, ale na kompletnym zad*piu". "Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę. A nie planowałem spędzić życia w samochodzie" - narzekał aktor w rozmowie z "Polityką". Ostatecznie padło na Polskę, a swoje "miejsce na ziemi" odwiedzają sporadycznie. Utrzymywanie domu tak daleko coraz mocniej drenuje ich domowy budżet i po prostu zaczyna mijać się z celem. Stąd decyzja Kondrata o sprzedaży domu.

Marek Kondrat o wyborcach PiS?

Zdjęcie Reżyser Janusza Zaorski żałuje, że Marek Kondrat zrezygnował z aktorstwa / AKPA

Marek Kondrat założył niedawno konto na Instagramie. Obok zdjęć z podróży i można zobaczyć na nim kilka wymownych filmików. W jednym z nich aktor cytuje słowa George Orwella. "Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami" - mówi aktor. Wielu fanów uważa, że jest to przytyk do wyborców PiS. Nie jest tajemnicą, że Kondrat nie jest fanem obecnej władzy. W sierpniu ubiegłego roku aktor został zaatakowany w jednym z wydań "Wiadomości" TVP .

Instagram Rolka Rozwiń

Z kolei w niedzielę opublikował nagranie, w którym czyta poruszający wiersz "Uchodźcy" Adama Zagajewskiego. Chociaż nie dodał komentarza do filmiku, można założyć, że nie wybrał tego utworu przypadkowo.