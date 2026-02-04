Główny bohater filmu "Katastrofa w duecie" to pilot amerykańskiej Marynarki Wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds). Zostaje wysłany na tajną misję na terytorium Rosji w kluczowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się katastrofą, a on zostaje na terytorium wroga. Trafia na niego Nikołaj Ustinov (Kenneth Branagh), były agent KGB i zagorzały miłośnik amerykańskiej kultury. Czy zawarty między nimi sojusz zdoła ocalić Troya i stanie się początkiem wyjątkowej relacji, której żaden z nich się nie spodziewał?

Obok Reynoldsa i Branagha, w obsadzie znaleźli się także Maria Bakalova, David Morse i inni. W postać rosyjskiego złoczyńcy, który próbuje dopaść Troya i Nikołaja wcielił się Marcin Dorociński. To kolejna rola Polaka w międzynarodowym hicie. Wcześniej oglądaliśmy go m.in. w serialu "Gambit królowej" oraz filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One".

Film "Katastrofa w duecie" powstał we współpracy ze Skydance Media; za scenariusz, reżyserię i produkcję odpowiadają Johna Francis Daley i Jonathan Goldstein. David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger produkują dla Skydance, Ashley Fox i Johnny Pariseau dla Maximum Effort. Ryan Reynolds i George Dewey z Maximum Effort, wraz z Johnem G. Scottim pełnią funkcje producentów wykonawczych.

"Katastrofa w duecie" ("Mayday") zadebiutuje na Apple TV 4 września 2026 r.