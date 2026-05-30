Marcia Lucas nie żyje. Zawdzięczamy jej kultowe filmy

Marcia Lucas: Zawdzięczamy jej kultowe filmy

O śmierci Marcii Lucas poinformował przedstawiciel rodziny. Potwierdził, że zmarła na raka.

"Marcia zostanie zapamiętana jako pionierka w dziedzinie kina kobiecego, kochająca matka i babcia, hojna gospodyni i lojalna przyjaciółka, której humor i blask wypełniały każde pomieszczenie, do którego wchodziła. Jej wpływ na kino jest niezatarty, ale ci, którzy znali ją najlepiej, zapamiętają sposób, w jaki sprawiała, że życie wydawało się lepsze, piękniejsze, radośniejsze i wypełnione miłością" - czytamy w oświadczeniu.

"Jej praca charakteryzowała się inteligencją emocjonalną, rytmem i człowieczeństwem - miała rzadką umiejętność odnajdywania prawdy w scenie i wnoszenia serca, dynamiki i jasności na ekran" - dodano.

Marcia Lucas, nazywana "tajną bronią" George'a Lucasa, była montażystką drugiego filmu reżysera zatytułowanego "Amerykańskie graffiti", za co nominowano ją do Oscara. Krótko później w jej ręce trafiła najcenniejsza w świecie filmowym statuetka za prace nad kultową superprodukcją science fiction "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja".

Była montażystką również innej odsłony gwiezdnej sagi o podtytule "Powrót Jedi", a także legendarnych dzieł Martina Scorsese: "Alicja już tu nie mieszka", "Taksówkarz" i "New York, New York".

Była legendą kina

Marcia odegrała znaczącą rolę, pomagając mężowi w kształtowaniu filmów z serii "Gwiezdne wojny". W swojej książce "The Secret History of Star Wars" Michael Kaminski napisał: "Marcia, wraz z wieloma przyjaciółmi George'a, omawiała, które postacie się sprawdziły, a które nie, które sceny były dobre, a Lucas w ten sposób układał scenariusz. Marcia zawsze była krytyczna wobec 'Gwiezdnych wojen', ale była jedną z niewielu osób, których Lucas uważnie słuchał, wiedząc, że ma talent do kreowania silnych postaci".

George Lucas powiedział w wywiadzie dla "Rolling Stone" w 1977 roku, że to ona wpadła na pomysł, aby Obi-Wan Kenobi zginął na Gwieździe Śmierci. "Im dłużej myślałem o śmierci Bena, tym bardziej podobał mi się ten pomysł, ponieważ po pierwsze, zwiększał on zagrożenie ze strony Vadera, a to wiązało się z Mocą i faktem, że mógł on korzystać z Ciemnej Strony" - zdradził.

Urodzona jako Marcia Lou Griffin w Modesto, zaczynała jako bibliotekarka, zanim odbyła staż w Gildii Montażystów. Poznała George'a Lucasa, gdy oboje zostali zatrudnieni do współpracy z legendarną montażystką Verną Field. Poślubiła go w 1969 roku i pracowała jako asystentka montażysty przy jego pierwszym filmie fabularnym "THX 1138". Rozwiedli się w 1983 roku.

Jej drugim mężem był kierownik produkcji Tom Rodrigues. Ich małżeństwo zakończyło się w 1993 roku.