"Mandalorian i Grogu" to kontynuacja hitowego serialu serwisu Disney+, który ukazywał się w latach 2019-2023. Akcja produkcji rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w "Powrocie Jedi". Fabuła skupia się na losach Din Djarina, mandaloriańskiego najemnika przemierzającego Zewnętrzne Rubieże - miejsce, w którym po upadku Imperium wciąż kwitnie bezprawie.

Podczas tegorocznego CinemaConu zaprezentowano nie tylko nowy zwiastun, ale ku zaskoczeniu wszystkich - pokazano również pierwsze 17 minut filmu!

"Mandalorian i Grogu": Co wiemy o produkcji?

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, twórca sukcesu serialowego pierwowzoru. W rolach głównych zobaczymy Pedro Pascala, Sigourney Weaver, Jeremy'ego Allena White'a oraz Johnny'ego Coyne'a. W Las Vegas na scenę wyszedł sam Favreau, który z entuzjazmem zapowiedział produkcję trafiającą do kin już w maju.

"'Gwiezdne wojny' sprawiły, że zakochałem się w filmach. Mam nadzieję, że nasza radość, entuzjazm i miłość do tej sagi przełożą się na emocje fanów, którzy zobaczą tę historię po raz pierwszy na wielkim ekranie" - wyznał reżyser.

Jak przekazuje "The Hollywood Reporter", w pokazanym fragmencie widzimy spotkanie przywódców niedobitków Imperium, które kończy się śmiercią jednego z nich. Bardzo szybko na ekranie pojawia się Pedro Pascal wraz z Grogu, który od pierwszych chwil rozczula i zachwyca widzów.

"Nie chodzi o zemstę. Chodzi o zapobieżenie kolejnej wojnie i ochronę wszystkiego, o co walczyła Rebelia" - te słowa wypowiada postać grana przez Sigourney Weaver, wysyłając Mandalorianina na nową, niebezpieczną misję.

Historia rozpoczyna się w momencie, gdy zło oficjalnie upadło, jednak imperialni wodzowie pozostają rozproszeni po całej galaktyce, stanowiąc realne zagrożenie. Nowo powstała Nowa Republika stara się utrzymać pokój, a do pomocy w tym trudnym zadaniu wzywa niezawodnego mandaloriańskiego łowcę nagród.