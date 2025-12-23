Mamy pierwszy teaser "Avengers: Doomsday". Chris Evans ponownie jako Kapitan Ameryka

O udziale Evansa w "Avengers: Doomsday" mówiło się od dłuższego czasu. Aktor nie znalazł się na oficjalnej liście płac filmu obok powracających Chrisa Hemswortha (Thor), Paula Rudda (Scott Lang/Ant-Man) i Anthony’ego Mackie’ego (Sam Wilson/Falcon/Kapitan Ameryka) oraz Roberta Downeya Jr. (tym razem w roli Doktora Dooma).

Dla Evansa będzie to powrót do roli Steve’a Rogersa po kilku latach przerwy. Jego bohatera wdzieliśmy po raz ostatni w finale "Avengers: Koniec gry" z 2019 roku. Aktor utrzymywał, że było to jego pożegnanie z rolą. Do Kinowego Uniwersum Marvela powrócił w "Deadpoolu & Wolverinie" z 2024 roku. Wcielił się jednak w inną postać – Johnny’ego Storma/Ludzką pochodnię z Fantastycznej Czwórki, którego wykreował w dwóch filmach Tima Story’ego z lat 2005-2007.

"Avengers: Doomsday". Chris Evans powraca jako Steve Rogers

W zapowiedzi, która trafiła do sieci, widzimy Rogersa jadącego na motocyklu. Bohater przystaje przy małym domku na farmie. W kolejnej scenie trzyma małe dziecko. Następnie na ekranie pojawia się napis "Steve Rogers powróci w ‘Avengers: Doomsday’". Po nim widzimy zegar, odliczający czas do premiery. W tle zapowiedzi słyszymy natomiast wariację głównego motywu muzycznego serii "Avengers" autorstwa Alana Silvestriego.

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".