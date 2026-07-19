Małżeństwo oparte na miłości i szacunku. Pierwszy raz udzielił takiej rady

Matt Damon i Luciana Barroso: od lat są szczęśliwym małżeństwem

Matt Damon od ponad 20 lat jest szczęśliwym mężem i ojcem. Swoją żonę, Lucianę Barroso, poznał w 2003 roku, dwa lata później wzięli ślub. Choć aktor nie dzieli się z mediami szczegółami ze swojego życia prywatnego, a tym bardziej radami dotyczącymi związków, to tym razem zrobił wyjątek.

Przed premierą "Odysei" Christophera Nolana Damon udzielił wywiadu magazynowi People, w którym zdradził w czym tkwi sukces jego małżeństwa.

Matt Damon i Luciana Barroso: po raz pierwszy udzielił takiej rady

"Rany, nigdy nie lubiłem dawać jakichkolwiek lat, ponieważ każdy jest inny, tak samo jak ich związki. W naszej relacji jest dużo wzajemnej miłości i szacunku, zaufania. Jest zbudowany na mocnych fundamentach. Zmieniamy się jako ludzie, więc te fundamenty dą bardzo ważne. To najwspanialsza rzecz w moim życiu" - mówił Damon.

Matt i Luciana łączą życie prywatne i zawodowe. Producentka filmowa współpracowała z mężem przy okazji "Podżegaczy" oraz netfliksowego "Łupu". Współpracowała również z Benem Affleckiem przy filmie "Animals", który na ekranach kina ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

"Odyseja": Matt Damon w epickiej opowieści

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Dla Christophera Nolana to pierwszy kinowy projekt po nagrodzonym siedmioma Oscarami "Oppenheimerze".

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