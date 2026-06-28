Idealny seans dla fanów poruszających historii. Dzisiaj w telewizji zostanie wyemitowany mało znany film z Jasonem Sudeikisem w roli głównej.

"Na południe od nieba": od melodramatu do mocnego thrillera

Główny bohater filmu "Na południe od nieba", Jimmy Ray (w tej roli Sudeikis), wychodzi na wolność po 12 latach spędzonych w więzieniu. Wydaje się, że otrzymał szansę na nowy początek, jednak dowiaduje się, że jego dawna miłość Annie (Evangeline Lilly), jest poważnie chora i zostało jej niewiele czasu. Mężczyzna postanawia spędzić z nią ostatni rok jej życia, próbując zapewnić jej spokój i namiastkę normalności. Jednocześnie chce trzymać się z dala od przestępczej przeszłości. Jednak rzeczywistość szybko go dogania. Jimmy zostaje ponownie wciągnięty w świat przestępczy, gdzie pojawiają się konflikty, przemoc i lokalni gangsterzy.

W pozostałych rolach występują także Mike Colter oraz Shea Whigham. Reżyserem produkcji jest Aharon Keshales.

"Na południe od nieba" dzisiaj w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Na południe od nieba" zostanie wyemitowany dzisiaj, 28 czerwca, o godz. 21:00 na kanale Super Polsat.