Mało kto wiedział o Fronczewskim. Był o krok od roli u Spielberga

Piotr Fronczewski nagrał próbkę dla Spielberga

W 1992 roku trwały poszukiwania aktora, który miał zagrać Oskara Schindlera. Wśród rozważanych nazwisk pojawił się Piotr Fronczewski. Polski aktor dostał fragment scenariusza i przygotował nagranie próbne.

"Nagrałem to, taśma poleciała do wytwórni w Hollywood" - wspominał po latach.

Na tym historia się nie skończyła. Gdy Spielberg przyjechał do Krakowa, Fronczewski spotkał się z nim osobiście. Jak sam opowiadał, rozmowa przebiegła w swobodnej atmosferze. Ostatecznie główną rolę otrzymał Liam Neeson.

Hollywood zaproponowało mu jeszcze jedną rolę

Dla wielu aktorów samo znalezienie się tak blisko wielkiej hollywoodzkiej produkcji byłoby początkiem starań o kolejne zagraniczne role. Fronczewski podszedł do sprawy zupełnie inaczej.

Po rozstrzygnięciu castingu zaproponowano mu mniejszy występ. Aktor odmówił.

"Nie jestem raczej chorobliwie ambitny, ale nie przepadam za nagrodami pocieszenia. Odmówiłem" - przyznał.

Co ciekawe, Fronczewski nie traktował niewykorzystanej szansy jako wielkiej życiowej porażki. Nie budował też wizji kariery w Hollywood, która miała rozpocząć się od jednego filmu. Całą historię nazywał po prostu interesującym epizodem.

Bez Hollywood i tak stworzył role, które przeszły do historii

Dalsza kariera pokazała, że Fronczewski nie potrzebował zagranicznego przełomu, by zbudować wyjątkową pozycję. "Ziemia obiecana", "Konsul", "Znachor", "Akademia pana Kleksa" czy "Hallo Szpicbródka" to tylko część jego filmowego dorobku. Do tego doszły seriale, teatr, dubbing oraz muzyczny fenomen Franka Kimono.

W czerwcu 2026 roku aktor skończył 80 lat. Jego jubileusz stał się okazją do przypomnienia, jak wiele różnych wcieleń stworzył przez ponad pół wieku pracy.

Co dziś słychać u Piotra Fronczewskiego?

Fronczewski pozostaje związany z warszawskim Teatrem Ateneum jako aktor współpracujący. W ostatnich latach widzowie mogli też ponownie zobaczyć go przed kamerą. Pojawił się w nowych odsłonach "Akademii pana Kleksa" jako doktor Paj-Chi-Wo oraz w serialu "Rojst".

Na razie nie zapowiedziano kolejnej dużej roli filmowej aktora. Jego historia z castingiem u Spielberga pozostaje więc jednym z najbardziej niezwykłych "co by było, gdyby" w polskim kinie. Gdyby decyzja sprzed ponad trzech dekad była inna, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego filmu mogła znaleźć się w zupełnie innym miejscu światowej popkultury.



