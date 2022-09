Małgorzata Kożuchowska w kreacji z Armaniego

Od kilku dni w Wenecji trwa 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do miasta zjechały się największe gwiazdy kina z całego świata. Jak co roku nie zabrakło również akcentu polskiego. W towarzystwie gwiazd takich jak Timothee Chalamet czy Julianne Moore, pojawiła się Małgorzata Kożuchowska. Aktorka wyszła na czerwony dywan w czarnym kombinezonie ze specjalnymi zdobieniami w okolicach dekoltu. Został on uszyty przez markę Giorgio Armani. Całość stylizacji dopełniła biżuteria oraz srebrne buty na obcasie.

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska na czerwonym dywanie / Daniele Venturelli / Getty Images

Polka nie ukrywa swojego zadowolenia i ekscytacji z pobytu w Wenecji, czym podzieliła się w poście na swoim Instagramie:

Reklama

„To był niezwykle emocjonujący weekend! … Obecność na 79. Festiwalu Filmowym w Wenecji to było ogromne wyróżnienie, ale także stres. Aby na czerwonym dywanieczuć się pewnie musze być przekonana, że przygotowałam się perfekcyjnie, zarówno w kwestii kreacji, jak i makijażu, a jedyne w co musze się uzbroić to dobry humor i przekonanie, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu” – napisała aktorka.

Jakie Polki pojawiły się na ceremonii w poprzednich latach?

W poprzednich edycjach festiwalu w Wenecji, pośród wielu międzynarodowych gwiazd, znaleźli się również nasi rodacy. Polki pokazały się w bardzo różnorodnych kreacjach, zdobywając pochwały innych. W 2020 na czerwonym dywanie można było zobaczyć Weronikę Rosati, Maję Ostaszewską, Katarzynę Skrzynecką, Kasię Smutniak, a także Małgorzatę Szumowską.

W przypadku Smutniak oraz Szumowskiej nie był to jedyny raz kiedy odwiedziły galę, można było je dostrzec kilkukrotnie w poprzednich edycjach. Natomiast rok wcześniej swoje stylizacje na czerwonym dywanie zaprezentowały Anna Dereszowska i Joanna Koroniewska. Oprócz nich w wcześniejszych latach paparazzi uchwycili swoimi obiektywami gwiazdy takie jak: Jessica Mercedes, Małgorzata Bela czy Alicja Ruchała.





Zobacz więcej:

Małgorzata Kożuchowska na wakacjach. Pokazała urocze zdjęcie z synem

Małgorzata Kożuchowska wypoczywa na wakacjach! Pozuje w bikini

Małgorzata Kożuchowska pokazała mamę. Takie zdjęcia to rzadkość!