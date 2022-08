Utalentowana nastolatka ma już na swoim koncie role w "Na Wspólnej" , "Kobietach mafii" oraz w "Pierwszej miłości" . Wystąpiła też w teledysku Pawła Domagały u boku Agaty Kuleszy i Katarzyny Maciąg.

Maja Oświecińska: U boku taty

Tomasz Oświeciński w serialu "Pierwsza miłość" wciela się w rolę Fabiana. Od kilku lat wiadomo, że gwiazdor zaraził pasją do aktorstwa swoją córkę, Maję, która także dołączyła do obsady tej produkcji, wcielając się w Stasię.

"Dziwnie jest grać w serialu ze swoją córką... Tylko, że nie Ty jesteś jej tatą" - żartował gwiazdor na Instagramie.

"Double trouble - Stasia i Jolka, dwie córki z Serialu Pierwsza Miłość. Jedna służbowo moja, a druga prywatnie. Obie w wieku dorastania i mocno zbuntowane. Jak to mówią - małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży kłopot. Chyba nie dałbym rady 2 takim agentkom w rzeczywistości" - napisał aktor na Instagramie, publikując zdjęcie z planu.

Na początku wakacji dumny tata poinformował, że jest wraz z córką w drodze na kolejny plan zdjęciowy. Niestety nie mógł jeszcze zdradzić, w jakiej produkcji wystąpi Maja.

"Właśnie jesteśmy w drodze na plan filmowy, gdzie tym razem zagra Maja, a nie ja. Niestety, choć byśmy bardzo chcieli, na razie nie możemy zdradzić więcej szczegółów" - napisał na Instagramie.

"Największa satysfakcja jest wtedy kiedy praca nie jest obowiązkiem, a przyjemnością" - podkreślił popularny aktor.

Oprócz aktorstwa Maja pasjonuje się także jazdą konną i profesjonalnym makijażem, a swoje prace publikuje na Instagramie. "Make up. Wiecie, że fascynuje mnie od dawna. To co potrafię jest kroplą w morzu w stosunku do tego, ile się muszę jeszcze nauczyć" - informowała swoich fanów.

Na jednym ze zdjęć z tatą również pokazała się w mocnym makijażu, co nie spodobało się wielu internautom. Tata jednak błyskawicznie stanął w jej obronie stwierdzając, że nie widzi w tym nic złego. "Lubi robić makijaż dla siebie i innych. Jest to jej hobby, drugie po koniach. (...) Na planie serialu też robią jej makijaż" - wyjaśnił.

Tomasz Oświeciński: Wrodzony talent

Zanim w 2010 roku Tomasz Oświeciński otrzymał swoją pierwszą, niewielką rolę w serialu "Klan", zajmował czymś zupełnie innym - trenował judo, a potem został trenerem fitness.

Jak sam powiedział w jednym z wywiadów, wcześniej był także "chuliganem", jednak ten okres w życiu uważa już za zamknięty. W międzyczasie został także zawodnikiem sztuk walki, a także brał udział w zawodach MMA.

Pierwszą ważną rolą dla aktora była postać Andrzejka w "M jak miłość". Gwiazdor wystąpił również w kilku filmach Patryka Vegi, m.in. "Pitbull. Nowe porządki" , "Kobiety mafii" , "Botoks" i "Polityka" .

Tomasz Oświeciński urodził się w 1973 w Białymstoku. Jest aktorem niezawodowym. Zajmuje się także choreografią walk. Rozgłos i popularność przyniosła mu rola Marcina "Stracha" Opałki w filmie "Pitbull. Nowe porządki" Patryka Vegi. Oświeciński zagrał tam gangstera.

"Wymyśliłem tę postać jako gościa, którego można polubić, który nie jest myślicielem, ale wzbudza sympatię. Miałem czas, żeby się przygotować do tej roli - wiedziałem o niej pół roku wcześniej. Wszystkie jego słynne odzywki są zasłyszane przeze mnie i prawdziwe" - mówił w wywiadzie dla "Super TV".