Maja Ostaszewska szczerze o terapii. Nawiązuje do "Teściów 3"

Oprac.: Justyna Miś
52 minuty temu

Maja Ostaszewska w szczerej rozmowie przy okazji premiery filmu "Teściowie 3" otworzyła się na bardzo ważną dla niej kwestię. Aktorka opowiedziała o terapii, nawiązując do własnych doświadczeń oraz do tego, jak została ona przedstawiona we wspomnianej produkcji.

Maja Ostaszewska otwiera się na temat terapii

Od piątku 12 września na ekranach polskich kin można oglądać wyczekiwaną trzecią część "Teściów". W jeden z ról głównych powraca Maja Ostaszewska. Jej bohaterka, Gosia, przybywa na prowincję na chrzciny wnuka. Zabiera ze sobą swoją przyjaciółkę-terapeutkę, w którą wciela się Magdalena Popławska.

Ostaszewska w wywiadzie przy okazji premiery "Teściów 3" opowiedziała o własnych doświadczeniach związanych z terapią.

"Dla mnie, dojrzałej kobiety, 53-letniej, dużo ważniejsze jest, żeby umieć powiedzieć sobie, że ja się opiekuję sobą 53-letnią, a nie małą dziewczynką, bo już nią nie jestem. Uważam, że to jest bardzo cenne, ale jest to pewien proces" - powiedziała w rozmowie z TVN.

Aktorka podkreśliła, że w "Teściach" ten temat pokazywany jest w sposób lekki i humorystyczny ze względu na gatunek filmu.

"My tutaj w filmie śmiejemy się nie z samej tej figury i tej idei, tylko z tego, że ludzie nawet najbardziej szlachetne nurty spłycają, w banalny sposób używają, szafują tymi zwrotami. Mimo że to, co się wydarza, nie ma nic wspólnego z ideą terapeutyczną. I na tym nam zależało, żeby to pokazać - oczywiście w lekki, zabawny sposób" - mówiła.

"Teściowie 3": o czym jest nowa odsłona?

W "Teściach 3" spotykamy się z bohaterami, którzy tym razem przyjeżdżają do spokojnego ośrodka na prowincji na rodzinną uroczystość. Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) organizują chrzciny wnuka, na które zapraszają Małgorzatę (Maja Ostaszewska) wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej (Marcin Dorociński), który przylatuje specjalnie z Australii — i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli.

