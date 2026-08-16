Mają na koncie miliardy dolarów. Te filmy rozbiły bank w 2026 roku

Kino odżyło po pandemii. Oto najbardziej kasowe tytuły 2026

Pandemia COVID-19, strajki aktorów i scenarzystów, rozwój sztucznej inteligencji i coraz większa monopolizacja na rynku streamingowym. Wszystkie wyżej wymienione czynniki przyczyniły się do drastycznego spadku frekwencji w kinach, a co za tym idzie - strat finansowych liczonych w setkach milionów dolarów.

Nadzieją na wskrzeszenie dawnego entuzjazmu i ekscytacji z doświadczenia kinowego był słynny Barbenheimer. Międzynarodowe zjawisko popkulturowe z 2023 roku przyniosło twórcom "Barbie" i "Oppenheimera" łączny zysk przekraczający 2,4 miliarda dolarów. Filmowcy usłyszeli od publiczności jasną deklarację: widzowie wciąż pałają do kina taką samą miłością, jak kiedyś i tęsknią za tytułami, które zamiast w domowym zaciszu zobaczą na dużym ekranie i dzięki temu zapamiętają je na lata.

Nareszcie, po sześciu latach od momentu, w którym koronawirus pokrzyżował plany filmowcom, możemy z całą pewnością stwierdzić, że branża przeżywa prawdziwy renesans. Rok 2026 jest pod tym względem wyjątkowy: produkcje takie jak "Odyseja", "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" czy "Minionki i straszydła" przyciągnęły przed ekrany miliony widzów, a to dopiero początek wielkich tegorocznych premier. Przed nami długo wyczekiwana kontynuacja kultowej serii MCU "Avengers: Doomsday", trzecia część "Diuny" Denisa Villeneuve'a czy "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

W oczekiwaniu na więcej tegorocznych filmowych emocji, przedstawiamy podsumowanie 10 najlepiej zarabiających produkcji, jakie do tej pory zadebiutowały w kinach.

10. "Minionki i straszydła"

Kadr z filmu "Minionki i straszydła" Universal Pictures materiały dystrybutora

Uwielbiana przez najmłodszych seria o Minionkach ma się doskonale. Najnowsza część przygód żółtych stworków zawiera mnóstwo odniesień do popkultury i historii kina, co przyciągnęło przed ekrany zupełnie nowe grupy odbiorców. Film kosztował twórców około 85 milionów dolarów, a jego dochód z biletów przekroczył 476 milionów dolarów, lądując w zestawieniu najbardziej kasowych filmów ostatnich miesięcy.

9. "Obsesja"

Obsesja Courtesy of Focus Features materiały prasowe

"Obsesja" to bez wątpienia jedno z największych filmowych zaskoczeń tego roku. Pełnometrażowy debiut Curry'ego Barkera, nakręcony za zaledwie milion dolarów, mógł przejść przez amerykańskie kina zupełnie bez echa. Ta trzymająca w napięciu historia o niewinnych życzeniach, które wypowiedziane w niewłaściwym czasie mogą stać się naszym największym koszmarem, podbiła serca widzów. Film przez kilka tygodni pozostawał w ścisłej czołówce najpopularniejszych kinowych tytułów. Łącznie zarobił 488 milionów dolarów.

8. "Pegasus 3"

Kadr z filmu "Pegasus 3" materiały dystrybutora

"Pegasus 3" przeszedł zupełnie bez echa w krajach europejskich nie bez przyczyny. Trzecia odsłona serii o kierowcach wyścigowych wyświetlana była tylko w sześciu krajach, w samych kinach zgarniając 656 milionów dolarów. Film przebił więc zarobki swoich poprzedników - pierwsza i druga część cyklu uzyskały z biletów kolejno 255 i 422 miliony dolarów.

7. "Projekt Hail Mary"

"Projekt Hail Mary" Jonathan Olley materiały prasowe

Opowieść o ekscentrycznym naukowcu, który budzi się w przestrzeni kosmicznej, nie pamiętając, kim jest ani skąd pochodzi, wszem wobec udowodniła, jakim hitem może stać się tytuł science-fiction niezwiązany z żadnym gigantycznym uniwersum. Wzruszająca, pełna niekonwencjonalnego humoru i refleksji o stracie, bohaterstwie i przyjaźni historia z Ryanem Goslingiem i Sandrą Hüller na czele rozkochała w sobie miliony widzów. "Projekt Hail Mary" zarobił w kinach aż 683,9 milionów dolarów. Stał się tym samym najbardziej kasowym filmem Amazon MGM Studios i drugim najlepiej zarabiającym dziełem w karierze Goslinga.

6. "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Kadr z filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" 20th Century Studios materiały dystrybutora

"Diabeł ubiera się u Prady 2" bynajmniej nie zachwycił krytyków, jednak dzięki szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej i ogromnej rzeszy fanów, która przez lata czekała na powrót Mirandy Priestley (w tej roli Meryl Streep) tytuł zarobił znacznie więcej, niż jego poprzednik z 2006 roku. Przychód z biletów pierwszej części wyniósł 326 milionów dolarów, a sequel z 2026 roku niemalże podwoił wcześniejsze zarobki, kończąc swoją kinową przygodę na niemal 692 milionach dolarów.

5. "Super Mario Galaxy Film"

Kadr z filmu "Super Mario Galaxy Film" Universal Pictures materiały dystrybutora

Uwielbiana przez malców produkcja bazowana na serii kultowych gier, absolutnie rozbiła bank wśród najmłodszej grupy odbiorców. Sequel filmu z 2023 roku jako jeden z pięciu tegorocznych tytułów zebrał z biletów ponad miliard dolarów. Produkcja przez trzy tygodnie była kinowym liderem w Stanach Zjednoczonych, w których zarobiła niemal 430 milionów dolarów. Łącznie z przychodami z zagranicy film zarobił 1,012 miliarda dolarów.

4. "Michael"

Kadr z filmu "Michael", fot. materiały dystrybutora UIP Glen Wilson/Lionsgate materiały prasowe

Filmy biograficzne o największych muzykach wszech czasów wyrastają w ostatnich latach jak grzyby po deszczu. Na ekranach zawitały biografie Bruce'a Springsteena ("Ocal mnie od nicości"), Queen ("Bohemian Rhapsody"), Boba Dylana ("Kompletnie nieznany") czy Marii Callas. Największym hitem gatunku okazał się jednak "Michael" w reżyserii Antonie'a Fuqua, który zostawił wszystkie wymienione produkcje daleko w tyle. Biografia słynnego piosenkarza, na którą czekały miliony fanów na całym świecie, zarobiła 1,02 miliarda dolarów przy budżecie szacowanym na 150-200 milionów.

3. "Toy Story 5"

Buzz Astral i kowboj Chudy, główni bohaterowie filmu "Toy Story 5" Walt Disney Pictures - Pixar Ani East News

Na przykładzie "Toy Story 5" wyraźnie widać, jak bardzo jako widzowie tęsknimy za animacjami, które nałogowo oglądaliśmy w dzieciństwie, a teraz chcemy pokazać je również własnym pociechom. Piąta odsłona kultowej serii Pixara z Tomem Hanksem w roli głównej zaliczyła najlepsze otwarcie spośród wszystkich części. Film powstał za około 250 milionów dolarów, co czyni go jedną z najdroższych animacji wszech czasów. Mimo astronomicznej kwoty wydanej na produkcję, film obronił się już po pierwszych tygodniach kinowych pokazów, łącznie zarabiając 1,096 miliarda dolarów.

2. "Odyseja"

Matt Damon i Zendaya w filmie "Odyseja" Album Online East News

"Odyseja" Christophera Nolana bije w kinach kolejne rekordy i wyznacza zupełnie nowe ścieżki współczesnym filmowcom. Film Christophera Nolana jako pierwszy w historii został w całości nakręcony kamerami IMAX - z uwagi na ogromne zainteresowanie widzów bilety na seanse w tym formacie od wielu tygodni są niemal nie do zdobycia. Adaptacja greckiego eposu kosztowała twórców zawrotne 250 milionów dolarów, jednak już teraz film może pochwalić się gigantycznymi zarobkami. Po miesiącu w kinach box-office "Odysei" wynosi 1,116 miliarda dolarów, co czyni ją najbardziej kasowym dziełem twórcy "Oppenheimera".

1. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Kadr z filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Sony materiały dystrybutora

Peter Parker od lat pozostaje jednym z najbardziej lubianych, jeśli nie ulubionym bohaterem komiksów Marvela. Nie inaczej jest w przypadku filmów z Tomem Hollandem - najnowsza odsłona serii, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pokazuje, jak wielką sympatią wśród widzów cieszy się przyjazny pająk z sąsiedztwa. Długo wyczekiwany film Destina Daniela Crettona, którego akcja dzieje się na kilka lat po tragicznych wydarzeniach z "Bez drogi do domu", jest drugim tytułem w historii, któremu w tak krótkim czasie udało się zarobić miliard dolarów (miejsce pierwsze zajmuje "Avengers: Koniec gry"). Produkcja weszła do kin 27 lipca i dotychczas zarobiła na całym świecie 1,688 miliarda dolarów.