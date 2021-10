Maja Hirsch w ostatnim poście na Instagramie, nie ograniczyła się do pochwalenia się swoim odważnym zdjęciem. Dokładnie też opisała przesłanie akcji, którą wspiera.



"Kalendarz #dekoltdlabialorusi powstał z połączenia solidarności i ciałopozytywności. Chcemy wesprzeć rodziny więźniów politycznych w Białorusi jednocześnie pokazać, że pomaganie ma wiele twarzy i może łączyć walki na różnych frontach - od protestów przeciwko dyktaturze i przemocy, po starania o poszerzenie widoczności i akceptację różnorodnych ciał. Kobiece piersi już stały się symbolem solidarności z Białorusią po tym, jak aktywistka Jana Shostaka spotkała się z falą krytyki za brak stanika. Kiedy wystąpiła na konferencji prasowej ubrana w biało-czerwono-białą sukienkę z dekoltem, wiele osób uznało, że taki strój odwraca uwagę i odbiera jej wiarygodność" - wyjaśnia aktorka.

"Na każdym zdjęciu znajduje się modelka topless trzymająca kota. Zdecydowaliśmy się na połączenie piersi i kotków. Chcemy pokazać, że nasze ciała należą do nas i tylko my możemy decydować o tym, kiedy chcemy je odsłonić. Przed obiektywem Kamila Kotarby stanęły wspaniałe artystki i dzielne aktywistki, które w akcie solidarności zaufały nam na tyle, aby się rozebrać i zapolować do zdjęć z kotami. Zależało nam na tym, aby osoby uczestniczące w projekcie czuły się jak najlepiej z jego efektami, tak więc zdjęcia są rezultatem rozmów i negocjacji: ile i jak odkryć, jak kadrować i czy retuszować" - pisze Hirsch.



W sesji do kalendarza brały udział również m.in. Magda Gessler, Julia Kamińska i Tamara Gonzalez Perea. Hirsh zaznaczyła, że zdjęcia z sesji do kalendarza, które trafiły do Internetu, ocenzurowano na potrzeby sprzedaży internetowej. Natomiast fotografie w kalendarzu odsłaniają nieco więcej.

Kalendarz symbolicznie zaczyna się 9 sierpnia, czyli w rocznicę wybuchu białoruskiego zrywu - w dniu, kiedy Aleksander Łukaszenka ogłosił, że wygrał wybory prezydenckie przewagą 80 proc. głosów. Zarzucający mu sfałszowanie wyborów Białorusini wyszli na ulicę, co spotkało się z agresywną reakcją władzy.

Publikacja trafi do sprzedaży 2 października. Cały dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany rodzinom więźniów politycznych w Białorusi.