Magia zadziałała. To będzie największe zaskoczenie w historii kultowej serii

W 2013 roku detektyw Rhodes (Mark Ruffalo), Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Henley Reeves (Isla Fisher), Jack Wilder (Dave Franco) i Merritt McKinney (Woody Harrelson) na nowo rozkochali w magii cały świat. Byli niczym David Copperfield, który sprawił, że zniknęła Statua Wolności. "Iluzja" zarobiła ponad 350 milionów dolarów, pozostawiając w finale otwartą furtkę do kontynuacji.

W drugiej odsłonie, z 2016 roku, Czterej Jeźdźcy zmienili skład, ale niezmiennie zaskakiwali pomysłowością trików i rozmachem magicznych planów. Niemal dekadę później wracają - ze zdwojoną magiczną siłą i w podwojonym składzie. W "Iluzji 3" wszystko jest większe i bardziej intensywne: więcej magii, więcej trików i - wreszcie - więcej Jeźdźców. Zobacz najnowszy zwiastun produkcji.

"Iluzja 3" [trailer 3]

"Iluzja 3": O filmie

Akcja "Iluzji 3" rozgrywa się niemal dziesięć lat po wydarzeniach z "Iluzji 2". Jeźdźcy zniknęli z widoku, a na scenę wkracza nowe pokolenie iluzjonistów. Charlie (Justice Smith), June (Ariana Greenblatt) i Bosco (Dominic Sessa) to trójka młodych magików, których połączyła pasja - idą śladami swoich idoli, odnajdując w magii nie tylko emocje, ale i sens życia.

June to charyzmatyczna złodziejka o błyskotliwym umyśle i ciętym poczuciu humoru, mistrzyni parkouru i sztuk walki. "Jest twarda, nieprzewidywalna i zawsze dwa kroki przed innymi" - mówi Ariana Greenblatt o swojej postaci. Bosco, urodzony prowokator, gra z publicznością i igra z losem, a Charlie - pasjonat historii iluzji - staje się mózgiem grupy.

Ich pokazy szybko stają się sensacją internetu. Zyskują też uwagę nie byle kogo - Daniela Atlasa (Jesse Eisenberg), charyzmatycznego lidera oryginalnych Jeźdźców. "Atlas patrzy na młodych magików z wyższością, ale ich talent budzi w nim uczucie zagrożenia. Chce ich czegoś nauczyć, ale też udowodnić, że wciąż jest najlepszy" - wyjaśnia Eisenberg.

Tymczasem dawni Jeźdźcy - rozdzieleni przez czas i życiowe rozczarowania - zostają ponownie wciągnięci w świat magii. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher powracają do swoich ról, by wspólnie z młodymi magikami stanąć do walki z potężnym przeciwnikiem - Veroniką Vanderberg (Rosamund Pike), dziedziczką fortuny diamentowego imperium.

Nowa odsłona serii łączy pokolenia magików, zestawiając klasyczną iluzję z widowiskową akcją i humorem. I hołduje złotej zasadzie, że im dokładniej się przyglądasz - tym mniej widzisz. Film tylko w kinach od 14 listopada.