Dawno niewidziana, Magdalena Wołłejko, pojawiła się ostatnio na salonach i od razu wzbudziła zainteresowanie fotoreporterów. I trudno się dziwić, bo szerokiego uśmiechu, świetnej sylwetki i naturalności w wieku 67 lat, można aktorce tylko pozazdrościć. Mimo że nie gra teraz w żadnym popularnym serialu, od 45 lat utrzymuje się z aktorstwa i pracy w słowie. Uwielbia pisać! Pisze sztuki teatralne pod pseudonimem Meggie W. Wrightt, a scenariusze telewizyjne i filmowe jako Maciej Pisz.

Jest autorką książek i słuchowiska o przygodach suni Feli, które zyskało popularność w dalekiej Australii. Jak przyznaje, czas pandemii wykorzystała na napisanie kolejnej sztuki zatytułowanej "Freda i Zuza". "Nasza branża była pierwszą, którą uziemiła pandemia i ostatnią, odmrożoną. Wykorzystałam ten czas na napisanie sztuki, która z przymrużeniem oka opowiada o życiu dwóch sióstr w czasie pandemii właśnie. Nie dość, że napisałam tę sztukę, to jeszcze ją wyreżyserowałam i w niej zagrałam razem z Lucyną Malec, w dublurze z Magdą Wójcik".

"Uciekam z Warszawy jak najczęściej"

"Gramy, podróżujemy z nią po Polsce i bawimy publiczność. Przyznam, że miałam taki moment w zawodowym życiu, kiedy myślałam, że nie chcę więcej, że wystarczy mi pisanie, ale okazało się, że wyjście na scenę działa jak filiżanka dobrej kawy. Serce bije mocnej, a kiedy słyszę śmiech publiczności, sama mam lepsze samopoczucie. Śmiech jest nam bardzo potrzebny" - zdradza aktorka.

Magdalena Wołłejko dodaje, że to, co daje jej wytchnienie od problemów dnia codziennego, to zwierzęta i natura. "Życie na wsi to jest to, co sprawa, że czuję się dobrze. Uciekam z Warszawy jak najczęściej. Mam zwierzęta, psa i kota, które nie lubią Warszawy. Bliskość natury, dużo zielonego dookoła i kochane zwierzęta fantastycznie czyszczą głowę. To moje SPA".

Magdalena Wołłejko: Lekko, łatwo i przyjemnie

