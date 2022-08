Jest młoda, piękna i utalentowana. Magdalena Lamparska ma wszystko, by odnieść sukces w branży aktorskiej. Widzowie pokochali ją za rolę w serialu "39 i pół", gdzie grała u boku Tomasza Karolaka. Od tego czasu jej kariera wciąż nabiera tempa. Artystka regularnie występuje w filmach i serialach, umacniając swoją pozycję. Dziś znów jest o niej głośno za sprawą premiery filmu "Kolejne 365 dni". Mimo że kolejne części erotycznego cyklu otrzymały wiele negatywnych opinii widzów i krytyków, to występy Magdaleny Lamparskiej oceniono dość wysoko.

Magdalena Lamparska wyróżnia się tylko talentem aktorskim, ale również urodą. Elegancja i niewymuszony luz to jej znaki rozpoznawcze. Ponadto nie obawia się otwarcie wyrażać własnych poglądów. Aktorka należy do grona kobiet, które chętnie podkreślają swoje naturalne piękno. By tak się stało, artystka musiała przejść ogromną metamorfozę. Było warto, gdyż według niektórych Lamparska uchodzi aktualnie za największą seksbombę w polskim show-biznesie.

Magdalena Lamparska – kim jest? [wiek, wzrost, waga, Instagram]

Magdalena Lamparska urodziła się w Słupcu. Aktorka ma 34 lata i jej znakiem zodiaku jest Koziorożec. Lamparska jest absolwentką Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Artystka mówi biegle w języku angielskim, ale używa również w stopniu komunikatywnym języka niemieckiego i rosyjskiego.

Magdalena Lamparska ma 175 cm wzrostu. Z kolei informacji o aktualnej wadze Magdaleny Lamparskiej na próżno szukać w sieci.

Wielu fanów Magdaleny Lamparskiej szuka informacji na temat jej konta na Instagramie. Aktorka figuruje tam pod nazwą: magdalamparska. Obecnie obserwuje ją ponad 450 tys. osób.

Magdalena Lamparska – kariera i filmy. Nie tylko „Kolejne 365 dni” i „Porady na zdrady”

Zanim Magdalena Lamparska została aktorką, pracowała jako modelka, a także uczyła się tańca i uprawiała lekkoatletyką oraz narciarstwo. Debiutem Lamparskiej na wielkim ekranie w 2007 r. była rola Małgosi w filmie "Jutro idziemy do kina" w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Dość szybko, bo rok później, aktorka zagrała przełomową rolę, którą okazała się postać Marty w serialu "39 i pół". Wystąpiła w nim u boku takich gwiazd jak Tomasz Karolak, Sonia Bohosiewicz czy Daria Widawska.

W następnych latach Magdalena Lamparska pojawiała się w wielu produkcjach filmowych, takich jak "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", O mnie się nie martw" czy "Big love". Na duży ekran powróciła zaś rolą Magdy w świątecznym filmie "Listy do M. 2". Następnie zagrała w kilku kolejnych odnoszących sukcesy filmach: "Kochaj!", "Porady na zdrady" i "Niania w wielkim mieście".

W 2020 r. Magdalena Lamparska dołączyła do obsady głośnego filmu "365 dni" będącego ekranizacją powieści Blanki Lipińskiej. Aktorka wcieliła się tam w postać Olgi, przyjaciółki głównej bohaterki. Film cieszył się ogromną oglądalnością na platformie Netflix i zdobył rozgłos zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mimo nieprzychylnych komentarzy oraz krytyki widzów i znawców produkcja doczekała się jeszcze dwóch części. Premiera trzeciej części erotycznego hitu "Kolejne 365 dni" na Netflixie miała miejsce w piątek, 19 sierpnia.

Magdalena Lamparska przyznała, że rola Olgi w filmie "365 dni" stanowiła dla niej spore wyzwanie. Nie brakowało także rozbieranych scen. Mimo wszystko Lamparska podołała zadaniu i oddała postać Olgi w sposób, który przypadł do gustu wielu fanom.

Magdalena Lamparska i jej metamorfoza. Jak to się stało, że aktorka dziś jest seksbombą?

Magdalena Lamparska na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również wizualnie, rozkwitając na oczach widzów.

Kiedyś aktorka zmagała się z problemami z tarczycą. Lekarze wykryli u niej guzki, które wymagały leczenia hormonalnego. To zmieniło sylwetkę aktorki. Aktorka ciężko znosiła złośliwe komentarze na temat swojej wagi.

Magdalenę Lamparską musiały te słowa mocno zaboleć. Postanowiła pokazać wszystkim, na co ją stać. Dzięki pracy nad swoim ciałem - ćwiczeniom i zdrowej diecie oraz psychoterapii - jej wygląd diametralnie się zmienił. Teraz jej figura jest niezwykle smukła i wyrzeźbiona.

Życie prywatne Magdaleny Lamparskiej – ciąża, mąż i dzieci aktorki. Miała romans z Tomaszem Karolakiem

Magdalena Lamparska jest w szczęśliwym związku małżeńskim z dziennikarzem Bartkiem Osumkiem, z którym wspólnie wychowuje pięcioletniego syna Tymoteusza. Wkrótce rodzina znów się powiększy. Pod koniec czerwca Lamparska potwierdziła, że spodziewa się drugiego dziecka. Tę wiadomość długo udawało jej się zachować w tajemnicy. Cieszyła się, że może podzielić się radosną nowiną z fanami dokładnie tak, jak chciała. Nie zdecydowała się jednak ujawnić takich informacji, jak płeć dziecka czy termin porodu.

W życiu Magdaleny Lamparskiej nie zawsze było tak kolorowo. Sensację wzbudziło przede wszystkim to, że głowę stracił dla niej grający główną rolę w serialu "39 i pół" i będący u szczytu kariery Tomasz Karolak. Starszy o 17 lat aktor był wówczas w związku z Violą Kołakowską, z którą miał 2-letnią córeczkę Lenę. Na Lamparską posypały się gromy i oskarżenia, że rozbija cudze szczęście.

Związek Magdaleny Lamparskiej z Tomaszem Karolakiem trwał krótko. Po kilku miesiącach Karolak zdecydował się wrócić do Violi Kołakowskiej, która bardzo mocno przeżywała zdradę partnera. Magdalena Lamparska również nie mogła długo poradzić sobie po rozstaniu.

Wszystko zmienił festiwal filmowy w Krakowie kilka lat później, na którym poznała swojego przyszłego męża.

"Kiedy zobaczyłam Bartka, to pomyślałam, że to będzie mój mąż. Poczułam taki piorun filmowy i zaczął się proces pokazywania mu, że nie jestem tylko Magdaleną Lamparską, ale także Magdą. To ja zaczęłam go podrywać. Przełamuję stereotyp. To, że mogę wykonać pierwszy krok, było dla mnie czymś normalnym" - wspomina Magdalena Lamparska.

