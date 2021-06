Magdalena Koleśnik o nagości na planie

Aktorka Magdalena Koleśnik, która występuje m.in. na deskach warszawskiego Teatru Powszechnego, poruszyła ostatnio kwestię ciałopozytywności. W swojej rozmowie z "Wysokimi Obcasami" odniosła się także do afery przemocowej.

Magdalena Koleśnik /Gałązka / AKPA

Reklama

Aktorkę od 18 czerwca będzie można zobaczyć w głównej roli w filmie "Sweat". W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" opowiedziała m.in. o swoich doświadczeniach aktorskich związanych z nagością.



Reklama

"Pamiętam, jak oswajałam się z tym, że mam rozstępy na piersiach. Przez długi czas czułam się pokrzywdzona przez naturę, bo z jakiej racji je mam, skoro nie byłam w ciąży?" - wspominała aktorka.



"Kiedyś podczas prób do spektaklu, w którym graliśmy nago, jeden z kolegów powiedział do mnie 'no chodź tutaj do mnie z tymi cycuszkami z rozstępami' - dodała, podkreślając jednak, że nie były to słowa z kategorii "harassment".



"Były słowami, które w jakimś sensie mnie uzdrowiły. Wydawało mi się, że może ludzie ich nie widzą, że może światło je maskuje. Ale nie, ludzie widzieli, że mam te 'słoneczka' i z tego powodu ani mnie nie odrzucali, ani nie lubili mniej" - wyjaśniła aktorka.



Magdalena Koleśnik: Bez oszukiwania 1 / 7 Sweat” opowiada o trzech dniach z życia Sylwi Zając (Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama.Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama. Kiedy Sylwia zdecyduje się umieścić w sieci odważne nagranie, będzie ono początkiem serii wydarzeń, które staną się próbą zarówno dla niej, jak i dla nielicznych osób, którzy znają ją bliżej. W ciągu trzech dni dziewczyna nieoczekiwanie odkryje ciemną stronę swojej popularności, a jednocześnie pozna prawdziwą bliskość. Źródło: materiały prasowe Autor: Natalia Łączyńska / Lava Films udostępnij

Koleśnik zapytana o pomysł wprowadzania koordynatorów nagości na planach filmowych, wspomniała o swojej pracy w produkcji "Kamienie na szaniec" Roberta Glińskiego.



"Zorientowałam się, że nikt tego za mnie nie zrobi, więc stanęłam na środku i powiedziałam: teraz będziemy grać scenę z elementami nagości i proszę, żeby ta część ekipy, która nie jest tu niezbędna, wyszła" - wspominała. Dodała, że przy innym projekcie miała sytuację, gdy po wielu prośbach, część zbędnych osób wciąż nie opuszczała planu. "Podeszłam więc do nich tak, jak stałam i powiedziałam 'wypier****ć'. Poskutkowało, tylko po co tak robić?" - zapytała retorycznie w rozmowie z magazynem.



Instagram Post

W wywiadzie poruszono także temat afery przemocowej. Aktorka wspomniała o rozmowie dotyczącej podwójnych standardów, którą odbyła z jednym z reżyserów. "Inaczej traktowano mnie, a inaczej bardziej znanego i doświadczonego aktora. Odważyłam się" - wyznała.



Aktorka podkreśliła, że docenia postawę Bartosza Bieleni, który prywatnie jest jej przyrodnim bratem. Przypomnijmy, że aktor przyznał, że sam jest "sprawcą przemocy", ponieważ uczestniczył w tzw. fuksówkach.