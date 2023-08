Magdalena Koleśnik urodziła się 27 lutego 1990 roku w Białymstoku. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego Debiutowała na dużym ekranie debiutowała w "Mieście 44" Jana Komasy (sanitariuszka Klara). W kolejnych latach oglądaliśmy ją jeszcze w "Kamieniach na szaniec" Roberta Glińskiego (Monia, dziewczyna "Rudego"), filmie Kingi Dębskiej "Zabawa zabawa" (żona prezesa Izby Lekarskiej) oraz "Maryjkach" Darii Woszek.

W 2015 roku Koleśnik otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego, przyznawaną przez Sekcję Krytyków Teatralnych ZASP za najlepszy debiut aktorski. Jury nagrodziło jej rolę w spektaklu "Dybuk" w reżyserii Mai Kleczewskiej wystawianym na scenie Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie.

Reklama

Z kolei za kreację w filmie "Sweat" (2020) Magnusa von Horna Koleśnik zdobyła na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę dla najlepszej aktorki imprezy, a także dwie pozaregulaminowe statuetki - Odkrycie Onetu i Kryształowa Gwiazda Elle.

"Ukryta sieć": Najnowszy film Magdaleny Koleśnik

Najnowsza kreacja Koleśnik pochodzi z filmu "Ukryta sieć" , ekranizacji prozy Jakuba Szamałka.



Magdalena Koleśnik: Bez oszukiwania 1 / 7 Sweat” opowiada o trzech dniach z życia Sylwi Zając (Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama.Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama. Kiedy Sylwia zdecyduje się umieścić w sieci odważne nagranie, będzie ono początkiem serii wydarzeń, które staną się próbą zarówno dla niej, jak i dla nielicznych osób, którzy znają ją bliżej. W ciągu trzech dni dziewczyna nieoczekiwanie odkryje ciemną stronę swojej popularności, a jednocześnie pozna prawdziwą bliskość. Źródło: materiały prasowe Autor: Natalia Łączyńska / Lava Films

Julita (Koleśnik) wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw.



Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ukryta sieć" [trailer] materiały prasowe

"Do Julity przyciągnęła mnie jej aktywna postawa w sytuacji, gdy staje się ofiarą. Jest oddana sprawie, nie zważa na ryzyko i ewentualne zagrożenie, nie ścisza głosu, gdy odbywa się na niej publiczny ostracyzm" - mówi aktorka w nowym wywiadzie dla Onetu.

"Ma odwagę nazywać nadużycia i niesprawiedliwość po imieniu. Jest osamotniona, ale to jej nie ucisza" - dodaje Koleśnik.

Magdalena Koleśnik: Przekraczanie granic i niemoralna propozycja

Aktorka na początku czerwca została matką. Jej poród odbywał się w warunkach domowych. "Kiedy byłam w ciąży, mogłam na własnej skórze poczuć strach - o siebie, o swoje zdrowie, o brak autonomii w decydowaniu o własnej przyszłości. Rodziłam po zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej i różnych innych zmianach w służbie zdrowia, po których lekarze często nie mówią prawdy o ciąży" - przekonuje w wywiadzie dla Onetu aktorka, znana z angażowania się w sprawy społeczno-polityczne.

Koleśnik kiedyś godziła się na "przekraczanie granic" w ramach sztuki, często za wszelką cenę, od jakiegoś czasu już jednak tego nie robi. "Po każdym nadużyciu podupadałam na zdrowiu, zaczęły się problemy autoimmunologiczne. Stało się oczywiste, że 'przekraczanie granic' artystycznych, polegające na przekraczaniu granic fizycznych i psychicznych powoduje, że moje ciało choruje, nie mówiąc o umyśle czy duszy" - wyznaje w rozmowie z Dawidem Dutko.



Koleśnik podzieliła się w wywiadzie także szokującym doświadczeniem z planu jednego z filmów. "Dostałam od producenta propozycję seksu, oczywiście nie wprost, bo to chyba nigdy nie odbywa się w ten sposób. Nie miałam jednak żadnych wątpliwości, jakiego typu ofertę otrzymuję. Zaprosił mnie na próbę do swojego pokoju hotelowego, nie zgodziłam się. Okazało się, że potem mamy kręcić scenę w tym samym pokoju. To było obrzydliwe, odmówiłam. Rozległ się śmiech z pytaniem: 'Od kiedy to aktorka decyduje, gdzie kręcimy?'. Wtedy powiedziałam na głos o tej sytuacji całej ekipie. Wszystkich zatkało. Scenę zrobiliśmy w innym miejscu" - opowiada gwiazda "Sweat".