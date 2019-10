Magdalena Boczarska pokazała się topless! Aktorka wyjaśniła powody swojej decyzji

Magdalena Boczarska to aktorka, która niezwykle ceni sobie prywatność. Ostatnio jednak gwiazda znana m.in. z takich filmów, jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Różyczka" czy "Piłsudski", postanowiła opublikować odważne zdjęcie, na którym pozowała topless. W opisie nawiązała do poważnego problemu.

Magdalena Boczarska angażuje się w ważną sprawę AKPA

Magdalena Boczarska to aktorka mająca na swoim koncie wiele filmowych i serialowych ról. W pamięci widzów zapisała się m.in. rolą Michaliny Wisłockiej w "Sztuce kochania", a serialowym odbiorcom dała się poznać jako Marta, główna bohaterka serialu TVN "Pod powierzchnią".

Chociaż na planie Boczarska niejednokrotnie udowadniała, że nie ma problemu z nagością, to w sferze prywatnej raczej unika śmiałych ujęć. Nic więc dziwnego, że jej ostatnia aktywność w sieci wzbudziła spore zainteresowanie internautów.

Aktorka zamieściła na swym profilu na Instagramie zdjęcie topless. Utrzymane w czerni i bieli ujęcie przełamuje różowa wstążka, zakrywająca biust aktorki.

W opisie do zdjęcia Boczarska zwróciła uwagę na problem nowotworu piersi. Aktorka zaapelowała do pań, by nie zapominały o badaniu.

"Co 15 sekund gdzieś na świecie u jednej z nas diagnozowany jest rak piersi. Chociaż czasem się boimy, bo to ludzkie, musimy pamiętać o profilaktyce i samobadaniu" - napisała.

O tym, że jej apel spotkał się z dużym odzewem, świadczyć mogą liczne komentarze, jakie znalazły się pod fotografią.

"Potrzebna akcja, piękne zdjęcie pani Magdo", "Dziękuję za akcję, jestem Amazonką", "To takie piękne, że każde Pani działanie ma głębokie uzasadnienie i cel! Jesteś C U D O W N Y M człowieczkiem", "Ważna sprawa, oby jak najwięcej takich akcji" - to tylko kilka z wielu słów, jakie pojawiły się pod zdjęciem.



Magdalenę Boczarską widzowie mogą obecnie podziwiać na ekranach kin w filmie "Piłsudski", w którym aktorka wciela się w postać Marii, ukochanej Marszałka. Za tę kreację aktorka otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni.



W TVN niebawem pojawi się drugi sezon serialu "Pod powierzchnią", w którym Boczarska gra główną rolę kobiecą.

