"Mad Max 2: Furiosa": Tak wygląda Anya Taylor-Joy w filmie George'a Millera!

"Mad Max 2: Furiosa": Co wiemy o filmie?

Reżyser George Miller określa swój nowy projekt jako "sagę", podkreślając, że akcja "Furiosy" rozgrywać będzie się na przestrzeni 15 lat.



Rozpoczęcie zdjęć do nowej odsłony cyklu "Mad Max" o się z przedłużało się z powodu przepychanek prawnych między Millerem a studiem Warner Bros. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, poszło o pieniądze. Należąca do Millera firma, która wyprodukowała film "Mad Max: Na drodze gniewu", domagała się od studia Warner Bros. 9 milionów dolarów za zmieszczenie się poniżej zaplanowanego na 157 milionów dolarów budżetu filmu. Z kolei przedstawiciele Warner Bros. uważali, że firma Millera zerwała obowiązujący kontrakt. Uzgodniono wcześniej, że film będzie trwał 100 minut i otrzyma niższą kategorię wiekową, a ostatecznie powstał 120-minutowy film z kategorią R dla dorosłych. Obie strony doszły w końcu do porozumienia.

Miller nie tylko wyreżyseruje film o Furiosie, będzie też współautorem scenariusza. Będzie to już piąta produkcja z serii, którą rozpoczął w 1979 roku film "Mad Max". Stał się on przepustką do aktorskiej kariery dla Mela Gibsona.

Premiera filmu "Mad Max 2: Furiosa" zaplanowana jest na 24 maja 2024.