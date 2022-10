Maciej Stuhr: "Parę razy w życiu byłem upodlony, pijany i leżałem na ziemi"

"Ja parę razy w życiu byłem upodlony, pijany i leżałem na ziemi. Bardzo mi było z tego powodu wstyd i mam nadzieję, że ten etap jest w moim życiu zamknięty" - powiedział w 2021 roku w wywiadzie dla Interii Maciej Stuhr. "Nie musiałem sięgnąć tego dna, by je zagrać" - dodał. Wielu krytyków twierdzi, że rola alkoholika w filmie "Powrót do tamtych dni" to jedna z najlepszych kreacji w karierze aktora.

Maciej Stuhr /Niemiec / AKPA