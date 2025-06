Maciej Stuhr i jego "rudy anioł". Razem zmieniają swoje życie na lepsze

Maciej Stuhr należy do grona najpopularniejszy polskich aktorów. Urodzony w 1975 roku w Krakowie, od końca lat 80. nieustannie zaskakuje i wzbudza niemałe poruszenie. Debiutował w filmie Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog 10", a uznanie widzów zdobył dzięki roli Aleksa w "Fuksie" .

Kolejne lata były dla aktora pasmem sukcesów, które doceniano najważniejszymi nagrodami filmowymi w Polsce.

Maciej Stuhr pochodzi z rodziny z artystycznymi powiązaniami - jego ojciec, Jerzy Stuhr także należał do grona najwybitniejszych aktorów, a jego matka, Barbara Stuhr, z domu Kóska jest skrzypaczką.

Reklama

Jego pierwszą żoną była Samanta Janas. Para wzięła ślub w 1999 roku, a rok później na świat przyszła ich córka, Matylda. Choć nic nie zwiastowało kryzysu w związku aktora i fotografki, małżonkowie ostatecznie zakończyli związek w 2014 roku. Rozstanie odbyło się z dala od mediów, dopiero później sprawa została skrajnie rozdmuchana.

Aktor na pewno jednak nie spodziewał się, że tak krótko po rozwodzie na jego drodze stanie nowa miłość...

Katarzyna Błażejewska-Stuhr: kim jest?

Katarzyna Błażejewska-Stuhr ma 38 lat i pod wieloma względami spełnia się zawodowo: jest dietetyczką i propagatorką zdrowego stylu życia. Ukończyła Uniwersytet Medyczny oraz Szkołę Główną Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoimi poradami dzieli się zarówno w książkach (ma ich już kilkanaście na koncie), jak i w mediach społecznościowych. Jest także autorką książek dla dzieci.

Miłość w teatralnym świecie

Katarzyna Błażejewska z Maciejem Stuhrem poznała się w... teatrze, gdzie 28-latka pracowała jako koordynator pracy artystycznej przy jednym ze spektakli. Jak sama przyznawała później w wywiadach, m.in. w rozmowie z magazynem "Pani", nie od początku darzyła popularnego aktora sympatią.

"Nie przepadałam za Maćkiem. Za dużo szpanował, ograniczałam kontakty z nim do minimum" - opowiadała.

Z czasem jednak, po wielu godzinach rozmów i wspólnie spędzonych chwilach, między Stuhrem a Błażejewską narodziła się nić porozumienia.

Co ciekawe, to Maciej Stuhr pierwszy wyznał wybrance swoje uczucia. Kobieta do dziś przyznaje, że kompletnie się tego nie spodziewała i było to dla niej niesamowite doświadczenie, ale też bardzo problematyczna kwestia. Miała wówczas ustabilizowane życie rodzinne, dwuletniego synka i mnóstwo planów na przyszłość. Szybko zrozumiała jednak, że odwzajemnia uczucia i postanowiła całkowicie zaangażować się w nową relację.

"Przed premierą 'Kabaretu warszawskiego’ [3 lipca 2013 r.] powiedział, że się we mnie zakochał. Popłakałam się (...). Jego wyznanie uzmysłowiło mi, że czuję podobnie, tylko nie dopuszczałam do siebie tej myśli. (...) Maciek mieszkał wtedy u siostry, ale kupił dom do remontu na Żoliborzu. Zapytał mnie, czy zamieszkam tam z nim z synem. To mi pokazało, że poważnie myśli o związku" - wyznała w rozmowie z miesięcznikiem "Pani".

Początkowo ich relacja była utrzymywana z dala od plotkarskich mediów. Maciej Stuhr w rozmowie z "Newsweekiem" z 2013 jasno stwierdził, że pewne elementy życia prywatnego nikogo nie powinny obchodzić - chętnie o opowie o pracy i hobby, ale są rzeczy, o które się nie pyta.

Jednak, gdy ich związek trafił już na pierwsze strony gazet, zaczęto zauważać pozytywny wpływ nowej miłości na aktora. On sam także nie ukrywał, że znalazł to, czego od dawna szukał.

"Gdy związałem się z Kasieńką, miałem poczucie, jakbym wrócił do domu po długiej nieobecności. Podobnie zareagowała moja rodzina, a rodzice, choć nie są za bardzo wylewni, przyjęli ją z miłością. Byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem, jak na jednej z pierwszych kolacji profesor Stuhr prosi o mówienie do niego 'Jurku’" - czytamy w "Twoim Stylu".

Pobrali się w 2015 roku i doczekali narodzin syna Tadeusza. Od tamtej pory tworzą kochający dom także dla dzieci z poprzednich związków.

"Staszek miał dwa lata, jak zaczęliśmy być z Maćkiem, więc dla niego życie w dwóch domach to normalność. Dla Matyldy, która była wówczas nastolatką w okresie buntu, na pewno było to trudniejsze" - wspominała Katarzyna Błażejewska-Stuhr w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN". A na łamach czasopisma "Pani" zdradziła, że Maciej Stuhr i syn z pierwszego małżeństwa, mają dobre relacje.

"Na początku wołali do siebie 'kumplu', teraz zdarza się, że syn powie do niego 'tata'. Ale oczywiście Staś ma swojego ojca i Maciek nigdy nie podważa jego roli".

Tak się żyje z aktorem!

Rewolucja w życiu prywatnym Macieja Stuhra przypadła na wyjątkowo intensywny okres w pracy - występował w teatrze, jeździł na plany filmowe, wyjechał także na dwa miesiące do Moskwy na plan serialu "Bezsenność", prowadził zajęcia dla studentów. Katarzyna Błażejewska przyznała, że pół roku zajęło jej zauważenie, jak bardzo różnią się ich rytmy dnia, a nawet poczucie humoru.

"Łączy nas poczucie humoru, choć on czasem ubolewa, że nie pękam ze śmiechu z jego dowcipów. Może nie jestem osobą, która płacze ze śmiechu, ale uwielbiam jego występy kabaretowe, parodie i żarciki. W domu Maciek często jest poważny, naśladuje tylko różne głosy, głównie, gdy czyta dzieciom książki. Lubi też samotność. Ja jestem duszą towarzystwa, mogę cały czas być otoczona ludźmi" - wyjawiła żona Macieja Stuhra.

Za to łączy ich miłość do gotowania i chętnie udzielają pomocy potrzebującym.

"Miałem szczęście, że na swojej drodze spotkałem rudego anioła, który mnie pchnął w takim kierunku" - opowiadał aktor w rozmowie z "Vivą!".

Jaki jest sekret ich szczęścia?

"Kluczem jest to, żeby wyrywać chwile, kiedy jest się tylko we dwoje" - wyjaśnił Maciej Stuhr.