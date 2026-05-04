Maciej Ślesicki: FISH to nowy kierunek dla osób, które chcą tworzyć nie tylko filmy i gry

Maciej Ślesicki i Warszawska Szkoła Filmowa: FISH to pierwszy taki kierunek w Europie

"To jest pierwszy taki kierunek w Europie" - podkreśla Maciej Ślesicki. Dzisiaj jest tak, że wszystkie specjalności przenikają się ze sobą. Film, serial, gry. Nawet jak jesteś influencerem, to też potrzebujesz umiejętności filmowych" - dodaje.

Warszawska Szkoła Filmowa uruchamia FISH - Filmowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne, nowy kierunek dla osób, które chcą tworzyć filmy, gry, formaty internetowe i projekty multimedialne, ale nie chcą zbyt wcześnie zamykać się w jednej specjalizacji.

To propozycja dla pokolenia, które nie myśli już kategoriami: tylko kino, tylko gry, tylko internet. Dzisiejszy twórca coraz częściej musi rozumieć kilka języków naraz - obraz, technologię, storytelling, interakcję i sztuczną inteligencję.

"To, co kojarzy mi się z tym kierunkiem, to słowo wolność. Nasz student wypływa na szerokie wody, może płynąć w którą stronę chce i nie potrzebuje do tego żadnej łodzi" - mówi Maciej Ślesicki, podkreślając, że młodzi twórcy potrzebują dziś nie tylko klasycznego warsztatu filmowego, ale też odwagi do pracy na styku różnych mediów.

"AI bez nas nie będzie kreatywne i nie będzie miało tego, co w człowieku najpiękniejsze"

FISH daje studentom pierwsze dwa lata na poznanie filmu, gier, nowych mediów, narracji interaktywnych i narzędzi AI. Dopiero na trzecim roku wybierają własną ścieżkę zawodową i sami tworzą program studiów skrojonych pod własne potrzeby.

AI jest tu traktowana nie jako zastępstwo dla człowieka, ale jako narzędzie wspierające pomysł, research, preprodukcję i rozwój koncepcji.

"AI bez nas nie będzie kreatywne i nie będzie miało tego, co w człowieku najpiękniejsze" - przekonuje Ślesicki. Jednocześnie podkreśla, że z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji korzystamy od lat, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Ślesicki zwraca też uwagę na nieufność młodych ludzi wobec AI. Wynika ona m.in. z tego, że sztuczna inteligencja kojarzy się dziś często z dezinformacją, fake newsami i manipulacją.

"Młodzi ludzie są przeciwni AI, bo widzą świat, w którym ta technologia bywa wykorzystywana do siania dezinformacji. My chcemy im pokazać, że AI można wykorzystywać inaczej - także w sztuce. Bo AI jest odbiciem nas i naszej kreatywności" - podkreśla.

FISH to kierunek dla tych, którzy chcą wejść do branży kreatywnej szerzej: z portfolio, elastycznością i świadomością, że przyszłość filmu coraz częściej dzieje się także poza klasycznym planem zdjęciowym.

Wywiad z Maciejem Ślesickim, kanclerzem Warszawskiej Szkoły Filmowej, przeprowadziła uczennica Liceum Filmowego i Kreacji Gier Wideo, 16-letnia Maria Kucharska.