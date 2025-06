Maciej Musiał teraz wzdycha tylko do niej! Kim jest nowa sympatia aktora?

Maciej Musiał miał wiele obiektów westchnień

Maciek Musiał dorastał na oczach całej Polski. Jego występy widzieliśmy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Rodzince.pl", "Moim biegunie", “1983", "Wiedźminie" czy "Chłopach". Świetnie sprawdzał się też w roli prowadzącego "The Voice of Poland" oraz jako uczestnik programu rozrywkowego "Taniec z Gwiazdami". Nic dziwnego, że wiele Polek wzdycha do niego, gdy tylko pojawia się na ekranie. 30-latek może pochwalić się nie tylko pokaźnym warsztatem aktorskim, ale także zachwycającą urodą.

Media już od lat łączyły go z różnymi pięknościami. Głośno było o jego relacjach z modelkami Natalią Uliasz i Weroniką Targońską, Miss Polski Olgą Buławą, Miss Łodzi Martą Ziębakowską, a nawet córką prezydenta Kingą Dudą. Okazuje się, że na horyzoncie wypłynął nowy romans. Kilka miesięcy temu polski aktor został sfotografowany z tajemniczą brunetką. Gdy spotkali się na spacer w Warszawie, Musiał szeroko uśmiechnął się na widok dziewczyny, potem objął ją i dał jej całusa!

Kim jest nowa sympatia Macieja Musiała?

Internauci szybko rozpoznali piękność, z którą umówił się aktor. To 24-letnia Zosia Gajewska, która prowadzi szeroką działalność w internecie. Jest nie tylko modelką, reprezentowaną przez agencję Made Me, ale także influencerką - codziennie dzieli się z obserwatorami na Instagramie swoimi stylizacjami, poleceniami kosmetyków, życiem prywatnym i pracą na sesjach zdjęciowych. Na TikToku obserwuje ją 356 tys. osób i ma blisko 11 mln lajków! Na Instagramie może pochwalić się 173 tys. obserwujących. W październiku 2024 ogłosiła, że obroniła pracę magisterską, kończąc jednocześnie studia z marketingu internetowego.

Zosia Gajewska w internecie znana jest już od dłuższego czasu. Wcześniej związana była z polskim muzykiem i youtuberem, Arturem Sikorskim. Często pojawiała się w jego nagraniach. Później stworzyła relację z czeskim youtuberem, Dominikiem Portem. Żaden z tych związków nie przetrwał. Czyżby teraz znalazła szczęście u boku Macieja Musiała?

Maciej Musiał i Zosia Gajewska - o tej parze będzie głośno?

Zarówno aktor, jak i influencerka, bardzo chronią swoją prywatność. Mimo częstych publikacji w internecie, nie dzielą się swoim życiem uczuciowym. Fani jednak domyślają się, że w ich relacji iskrzy i uważają, że modelka specjalnie wyprowadziła się z rodzinnego Poznania, by być blisko ukochanego. Niedawno dzieliła się informacjami odnośnie swojego życia w stolicy. Wyznawała w swoich postach, że "powoli lubi się z Warszawą", a także "mieszka na swoim". Zosia na swoich profilach często udostępnia także zaczepne posty i rolki o relacjach damsko-męskich.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Zosia zawróciła Maćkowi w głowie, jednak na Instagramie zauważono, że pierwsze lajki pod postami modelki zostawił w lipcu 2024 roku. Od tamtego czasu regularnie można zaobserwować jego reakcje na posty Gajewskiej. Niedawno paparazzi ponownie przyłapali ich na namiętnych pocałunkach podczas jednej z warszawskich potańcówek, które organizuje aktor. Para świetnie bawiła się w swoich objęciach. Możemy być pewni, że o tej parze będzie jeszcze głośno!

