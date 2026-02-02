Paul Mescal w błyskawicznym tempie podbił serca widzów i krytyków na całym świecie. Urodzony 2 lutego 1996 roku irlandzki aktor ma niezwykły talent to ukazywania emocji i wielowymiarowości granych postaci. W ostatnich latach udowodnił, że doskonale odnajduje się zarówno w kinowych blockbusterach, jak i chwytających za serce produkcjach niezależnych.

Paul Mescal: najważniejsze role

Kamieniem milowym w jego karierze był serial "Normalni ludzie" z 2020 roku. Adaptacja powieści Sally Rooney opowiada historię miłości i skomplikowanej relacji między Connellem (Mescal) a Marianne (Daisy Edgar-Jones). Produkcja ta wyróżnia się subtelną narracją, a chemia między głównymi bohaterami przyciągnęła uwagę milionów widzów. Za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Emmy, co otworzyło mu drzwi do kolejnych projektów.

W 2021 roku zadebiutował na wielkim ekranie w filmie "Córka", reżyserowanym przez Maggie Gyllenhaal. Zaledwie rok później wystąpił w głośnym "Aftersun", który umocnił pozycję jego jako jednego z najciekawszych aktorów młodego pokolenia. Historia młodego ojca, Caluma (Mescal), i jego relacji z córką Sophie (Frankie Corio) to emocjonalny rollercoaster. Mescal zagrał rolę pełną niuansów, ukazując zarówno miłość ojca, jak i jego wewnętrzne zmagania. Film zdobył uznanie krytyków, a Mescal otrzymał nominację do Oscara za najlepszą rolę męską.

Kolejną ważną pozycją w jego artystycznym dorobku jest film "Dobrzy nieznajomi" z 2023 roku. Wcielił się w partnera Adama, granego przez Andrew Scotta. Film zdobył aż sześć nominacji do nagród BAFTA, a Mescal po raz kolejny udowodnił, że nie boi się wyzwań artystycznych i potrafi w pełni oddać emocje swoich postaci, nawet gdy gra drugoplanowe role.

W 2024 roku po raz pierwszy spróbował swoich sił w wysokobudżetowym filmie. W długo wyczekiwanym sequelu "Gladiatora" wciela się w postać Luciusa, syna Maximusza.

23 stycznia 2026 roku do polskich kin trafiło najnowsze dzieło z jego udziałem. "Hamnet" jest historią Williama Szekspira (w tej roli Mescal) i jego żony Agnes, którzy próbują pogodzić się ze stratą jedynego syna. Przejmująco smutna produkcja w reżyserii Chloé Zhao zdobyła aż 8 nominacji do Oscarów.

Jessie Buckley i Paul Mescal w filmie "Hamnet" Album Online East News

Paul Mescal: "normalny człowiek"

Po występie w "Gladiatorze 2" Mescal nie krył obaw, że ta rola odmieni jego życie. Mężczyzna niechętnie dzieli się szczegółami swojej codzienności i nie lubi być w centrum uwagi. W wywiadach zapewniał, że nie zamierza tego zmieniać i stać się aktorem-influencerem jak wielu jego kolegów po fachu.

"Mówię to z największą szczerością i życzliwością, ale tak naprawdę nie obchodzi mnie, czego ludzie ode mnie oczekują, ponieważ uważam, że w chwili, gdy zaczynasz obsługiwać publiczność, ostatecznie zaczynasz wyrządzać im krzywdę" - wyjaśnił.

Aktor zyskał w oczach widzów szczerością, poczciwością i prostym podejściem do życia. Podczas jednego z wywiadów dla magazynu "GQ" podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przemijania:

"Zawsze byłem przekonany, że moje życie nie będzie długie. W mojej głowie nigdy nie była to drastyczna myśl, jedynie takie przeczucie. Może ma to coś wspólnego z tym, że nie potrafię sobie wyobrazić siebie w wieku 80 lat. Dodatkowo boję się śmierci. [...] Myślę, żeby założyć rodzinę w młodym wieku, bo długo nie pożyję. Mam jednak nadzieję, że jestem w błędzie. Nie zmienia to faktu, że ciągle o tym myślę".

Paul Mescal: nadchodzące projekty. Zagra Paula McCartneya

Sam Mendes ("American Beauty", "1917") pracuje obecnie nad realizacją czterech filmów biograficznych o zespole The Beatles. Mescal wcieli się w Paula McCartneya, a w pozostałych rolach zobaczymy Harrisa Dickinsona (John Lennon), Josepha Quinna (George Harrison) i Barry'ego Keoghana (Ringo Starr).

W rozmowie z IndieWire Mescal wyznał, że miał okazję poznać legendarnego muzyka i nazwał go "wyjątkową osobą":

"To szalone, że spędziłem czas z tym człowiekiem, nie mówiąc już o graniu go".

Wszystkie produkcje, które powstaną pod szyldem Sony Pictures, będą miały oddzielne, kinowe premiery w 2028 roku.

Zobacz też:

Te filmy zrobią furorę! Jak prezentują się filmowi Beatlesi?