Ma za sobą porażkę za 120 milionów. Niedługo zacznie prace nad nowym filmem

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Jak podaje włoski dziennik "Corriere della Sera", Francis Ford Coppola rozpocznie zdjęcia do swojego nowego filmu "Glimpses of the Moon" pod koniec sierpnia 2026 roku. Będzie to pierwsza produkcja legendarnego reżysera od czasu porażki artystycznej i finansowej "Megalopolis" z 2024 roku.

Francis Ford Coppola w 2025 roku, starszy mężczyzna z siwą brodą i włosami w smokingu i muszce.
Franics Ford Coppola w 2025 rokuStephane Cardinale - CorbisGetty Images

Według dziennika prace nad filmem mają się rozpocząć w regionie Basilicata w południowych Włoszech. Następnie realizacja ma przenieść się do Kalabrii.

Francis Ford Coppola zebrał pieniądze na nowy film

Coppola opisywał "Glimpses of the Moon" jako "dziwny musical w stylu lat 30. XX wieku". Fabuła będzie luźno oparta na noweli Edith Wharton pod tym samym tytułem oraz "Nagą prawdą" Leo McCareya z 1937 roku. Obie historie skupiają się na kobiecie i mężczyźnie, którzy po rozstaniu odkrywają, że nie mogą bez siebie żyć.

Twórca "Ojca Chrzestnego" zapowiedział, że jego najnowszy film nie będzie tani, ale też nie będzie kinem epickim w stylu "Megalopolis". Coppola chciał wejść na plan "Glimpses of the Moon" w ostatnich miesiącach 2025 roku, ale nie mógł tego zrobić z powodów finansowych. W rozmowie z "Deadline" ironizował, że wydał na "Megalopolis" swoje ostatnie sto milionów dolarów.

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Francis Ford Coppola nie skończył z kinem epickim?

Produkcja z 2024 roku była wymarzonym projektem reżysera, którego realizacja była przekładana kilkukrotnie. Film debiutował w czasie 77. festiwalu w Cannes, gdzie spotkał się głównie z negatywnym przyjęciem. Są jednak osoby, które bronią wizji Coppoli. Obraz nagrodzono dwiema Złotymi Malinami: za drugoplanową rolę Jona Voighta i reżyserię. "Megalopolis" okazało się także porażką finansową. Przy budżecie wynoszącym ponad 120 milionów dolarów zarobiło na całym świecie zaledwie 14,4 miliona dolarów.

87-letni Coppola zapowiada, że ma w planach realizację kolejnego wysokobudżetowego filmu. Przyszłość "Distant Vision" zależy jednak od odbioru "Glimpses of the Moon".

"Luna i rozgadana świnka"materiały dystrybutora
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