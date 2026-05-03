Keanu Reeves, "Cyberpunk 2077"

Debiutem Keanu Reevesa na ekranie była epizodyczna rola w serialu "Hangin' In". Później grał m.in. w reklamach Coca-Coli czy mniej znanych produkcjach telewizyjnych - "Night Heat", "Comedy Factory", "Bractwo sprawiedliwych". W 1990 roku wcielił się w rolę Teda Logana w kultowej w niektórych kręgach serii "Bill & Ted's Excellent Adventures". Późniejsze role to z kolei same sukcesy - wystarczy wymienić choćby filmy takie jak "Moje własne Idaho", "Speed - niebezpieczna prędkość", "Johnny Mnemonic", "Życie na krawędzi", oczywiście "Matrix" (i trochę mniej udane sequele), "Adwokat diabła", "Słodki listopad".

Keanu Reeves od kilku lat pojawia się coraz częściej na filmowych ekranach w produkcjach cieszących się sukcesem. Powrotem w wielkim stylu okazał się thriller kryminalny "John Wick" (który doczekał się już w sumie czterech części i spin-offu zatytułowanego "Ballerina"). Oprócz tego w ostatnich latach aktor powrócił jako Neo w "Matrix: Zmartwychwstania", zagrał w serialu "Swedish Dicks" oraz kontynuacji przygód Billa i Teda, czy użyczył głosu jednemu z bohaterów "Toy Story 4".

W 2020 roku wcielił się w postać Johnny'ego Silverhanda w grze "Cyberpunk 2077" polskiego studia CD Projekt RED. Bohater od razu stał się ulubieńcem graczy i jedną z uwielbianych ról aktora.

Norman Reedus, "Death Stranding"

Norman Reedus jest uznanym aktorem, fotografem, malarzem i rzeźbiarzem. Przełomem w jego karierze była rola w "Świętych z Bostonu". Kilka lat później zachwycił widzów w serialu "The Walking Dead". Teraz możemy oglądać go w solowym serialu poświęconym losom Daryla Dixona - jego najpopularniejszej postaci.

Reedus zapisał się również w pamięci fanów gier wideo. To właśnie on użyczył podobizny oraz głosu Samowi Bridgesowi w kultowej grze Hideo Kojimy "Death Stranding". Tytuł okazał się jedną z najbardziej docenianych i uznanych produkcji ostatnich lat. Pod koniec czerwca 2025 roku na rynku ukazała się druga część kultowej gry zatytułowana "Death Stranding 2: On the Beach", w której obok Reedusa zagrali również Léa Seydoux, Elle Fanning, popularny aktor głosowy Troy Baker (to on użyczył głosu Joelowi w "The Last of Us") czy Alastair Duncan.

Chloë Grace Moretz, "Dishonored 2"

Chloë Grace Moretz zadebiutowała na dużym ekranie w "Amityville", remake'u znanego horroru z 2005 roku. 28-latka dzieciństwo spędziła więc na planie filmowym - na przestrzeni lat zagrała w filmie grozy "Oko", produkcjach "Pozwól mi wejść", "Mroczne cienie", "Carrie".

Przełomem w jej karierze okazały się dwie filmowe ekranizacje popularnego komiksu autorstwa Marka Millara i Johna Romity Jr. - "Kick-Ass" i "Kick-Ass 2". W ostatnim czasie Moretz użyczyła głosu bohaterce animacji "Nimona" na podstawie powieści graficznej przedstawiającej historię zmiennokształtnej nastolatki i rycerza oskarżonego o zbrodnię, której nie popełnił. Oglądaliśmy ją w serialowym widowisku "Peryferal", a pod koniec 2025 roku w filmie świątecznym "Co. Za. Radość.".

W 2016 roku Moretz użyczyła głosu postaci Emily Kaldwin w drugiej części skradanki i gry akcji "Dishonored 2". Akcja gry rozgrywała się w świecie inspirowanym okresem rewolucji przemysłowej. Produkcja spotkała się z dobrym przyjęciem wśród graczy.

Jessie Buckley i Rami Malek, "The Devil in Me" i "Until Dawn" Supermassive Games

Dwóch laureatów Oscara użyczyło z kolei swojej twarzy oraz głosu w grach studia Supermassive Games. Rami Malek ("Mr. Robot", "Bohemian Rhapsody") zagrał jednego z głównych bohaterów "Until Dawn" (w zeszłym roku na ekranach zadebiutowała filmowa adaptacja gry, znacząco różniąca się od oryginału) - historii o uwięzionych podczas jednej upiornej nocy młodych osób, które muszą przetrwać do rana.

Jessie Buckley, tegoroczna laureatka Oscara za fenomenalną rolę w poruszającym "Hamnecie", pojawiła się w czwartej odsłonie antologii horroru tego samego studia. Wydane w 2022 roku "The Devil in Me" przedstawiało historię grupy telewizyjnej, która chce zrealizować dokument o "Zamku Morderstw" H. H. Holmesa. Udaje się więc do repliki mrocznego hotelu. I jak zwykle w tej serii, muszą przetrwać kolejne mroczne próby.

Martin Sheen, Yvonne Strahovski, Seth Green, "Mass Effect"

"Mass Effect" jest tytułem kultowym. Pierwsza część kosmicznej przygody studia BioWare zadebiutowała na rynku w 2007 roku. Od tego czasu pojawiły się jeszcze trzy produkcje - dwie należące do oryginalnej trylogii opowiadającej o losach komandor/komandora Shepard/Sheparda i walki z obcą cywilizacją - Żniwiarzami, oraz czwarta część zatytułowana "Mass Effect: Andromeda", w której śledziliśmy perypetie rodzeństwa Ryderów w galaktyce Andromedy. Obecnie trwają prace nad piątą odsłoną gry, a Prime Video zamierza nakręcić serial w tym uniwersum.

W oryginalnej trylogii jednym z głównych adwersarzy komandor Shepard był tajemniczy Człowiek Iluzja, przywódca grupy Cerberus. Głosu postaci użyczyła legenda kina - Martin Sheen ("Czas apokalipsy"). Z kolei Mirandzie Lawson, jednej z uwielbianych przez fanów postaci "drugoplanowych" - znana z seriali "Chuck" i "Opowieść podręcznej" Yvonne Strahovski. Joker z gry przemawia za to głosem Setha Greena.

