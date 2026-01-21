Davis przyszła na świat w Wareham w stanie Massachusetts. Jako dziecko zainteresowała się muzyką. Ćwiczyła grę na flecie i organach. Chciała studiować aktorstwo na Uniwersytecie w Bostonie, ale przegapiła termin rekrutacji z powodu wymiany szkolnej w Szwecji. Zaczęła studia rok później, ale została usunięta z uczelni po niezaliczeniu przynajmniej jednego przedmiotu. Wtedy podjęła pracę jako modelka.

Geena Davis. Jej najważniejsze role

W 1982 roku reżyser Sydney Pollack obsadził ją w małej roli w komedii "Tootsie". Jak wspominała w programie "Inside the Actors Studo", miała zagrać kobietę, "która będzie paradowała przez większość czasu w bieliźnie". "Tootsie" okazała się hitem artystycznym i kasowym. Rok później Davis otrzymała stałą rolę w serialu "Buffalo Bill", który emitowano przez dwa sezony. Przełomem w jej karierze była kreacja dziennikarki i ukochanej naukowca pracującego nad teleportacją w horrorze "Mucha" Davida Cronenberga z 1986 roku.

Geena Davis z Oscarem za drugoplanową rolę w "Przypadkowym turyście" Vinnie Zuffante Getty Images

Następna dekada była najbardziej intensywna w aktorskiej karierze Davis. Tim Burton zaangażował ją do swojego "Soku z żuka". Z kolei rola ekscentrycznej samotnej matki w "Przypadkowym turyście" Lawrence'a Kasdana przyniosła jej Oscara dla aktorki drugoplanowej. Ogromnym sukcesem okazała się także "Thelma i Louise", gdzie razem z Susan Sarandon wcieliła się w parę uciekinierek przed prawem. Przyniosła jej ona nominacje do Oscara i Złotego Globu.

Bardzo dobrze przyjęto także występ w komedii "Ich własna liga". W połowie lat 90. Davis wystąpiła w dwóch filmach Rennyego Harlina, swego ówczesnego męża. Sensacyjny "Długi pocałunek na dobranoc" został dobrze przyjęty, natomiast "Wyspa piratów" była ogromną porażką finansową. Po niej aktorka zdecydowała się na kilka lat przerwy. Wróciła na ekrany w "Stuarcie Malutkim" z 2000 roku jako przybrana matka głównego bohatera. W XXI wieku skupiła się przede wszystkim na występach w telewizji. Rola w skasowanej po pierwszym sezonie "Pani Prezydent" przyniosła jej Złoty Glob.

Davis zaangażowała się także w działalność mającą zwiększyć reprezentację kobiet w mediach. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej uhonorowała ją za to specjalnym Oscarem - nagrodą imienia Jean Hersholt w 2019 roku.

Geena Davis w filmie "Mucha" Production Group / Brooksfilms East News

Geena Davis zagrała w filmie "Mucha" pod jednym warunkiem

W horrorze cielesnym "Mucha" Davis wystąpiła u boku swego ówczesnego chłopaka, a później także męża, Jeffa Goldbluma. Producent Stuart Cornfeld był przeciwnikiem jej angażu z powodu jej związku z gwiazdorem. Na jej zatrudnienie nalegał reżyser David Cronenberg. Producenta przekonały dopiero przesłuchania innych aktorek, które okazały się niewypałami. Davis przyjęła rolę. Miała tylko jeden warunek. Chciała, by Cronenberg wcielił się w ginekologa, który w jednej scenie w bada jej postać. Argumentowała, że będzie się wtedy czuła bardziej komfortowo. Ten przystał na jej prośbę.

Charakteryzacja, którą nosił Goldblum w późniejszej części filmu, była na niego nanoszona przez pięć godzin. W tym czasie Davis czytała mu książki. Wśród nich był "Przypadkowy turysta" Anne Tyler. Davis wystąpią w jego adaptacji dwa lata później, za co otrzymała Oscara.

Susan Sarandon i Geena Davis w filmie "Thelma i Louise" Fotos International Getty Images

Geena Davis dała Bradowi Pittowi karierę?

W "Thelmę i Louise" miały się początkowo wcielić Michelle Pfeiffer i Jodie Foster, a później Meryl Streep i Goldie Hawn. Jednak gdy opuściły one projekt, zaangażowano Davis, która starała się o rolę przez rok. Ponieważ obawiano się trudności ze znalezieniem drugiej aktorki, zakontraktowano ją do jednej z głównych ról. Dopiero po zatrudnieniu Susan Sarandon Davis przypisano do postaci Louise.

W trakcie filmu jej bohaterka spędza noc z młodzieńcem o imieniu J.D. O jego rolę starało się wielu młodych aktorów, którzy dopiero zaczynali swe kariery. George Clooney przychodził na casting kilka razy. Zaangażowano Roberta Downeya Jr., ale podczas testów ekranowych okazało się, że jest on niższy od Davis. O rolę starał się także Mark Ruffalo. Ostatecznie powędrowała ona do nieznanego wówczas Brada Pitta. To Davis miała decydujący głos w sprawie jego zatrudnienia. Reżyser Ridley Scott uważał, że jest on za młody, ale zaufał aktorce. W 2020 roku, gdy Pitt odbierał Oscara za "Pewnego razu… w Hollywood", podziękował obojgu za danie mu szansy.

Kadr z filmu "Wyspa piratów" MGM/Courtesy Everett Collection East News

Porażka za prawie 100 milionów dolarów

Renny Harlin spotykał się z Davis, gdy rozpoczynał pracę nad "Wyspą piratów". To on namówił producentów, by powierzyli jej główną rolę. Uważał, że ma ona zadatki na gwiazdę kina akcji. Miał jej partnerować Michael Douglas. Aktor postawił jednak dwa warunki. Chciał mieć tyle czasu ekranowego, co gwiazda filmu. Zdjęcia musiały się także rozpocząć natychmiast, ponieważ był zaangażowany do innego projektu. Gdy producentom nie udało się spełnić jego życzeń, pożegnał się z produkcją. Davis, czując nadchodzącą porażkę, także chciała zrezygnować, ale kontrakt jej to uniemożliwił.

"Wyspa piratów" przeszła do historii z powodu trudnego okresu produkcji. Część dekoracji i poprawek scenariuszowych powstała bez konsultacji z Harlinem, który był zajęty poszukiwaniami zastępstwa za Douglasa. Reżyser nie był z nich zadowolony, co zaowocowało przepisaniem scenariusza i przebudową dekoracji. Budżet już wtedy wymykał się spod kontroli, a studio Carolco anulowało swe pozostałe filmy, by móc sfinansować "Wyspę piratów".

Harlin zwolnił też szefa pionu zdjęciowego, który odchodząc, zabrał ze sobą swoich ludzi. Oliver Wood, który miał odpowiadać za zdjęcia, w czasie pierwszych dni produkcji spadł z wysokości i złamał nogę. Z kolei aktor Oliver Reed został zwolniony, gdy pojawił się na planie pijany, a następnie obnażył się przed Davis. Aktorka, która w międzyczasie wyszła za reżysera, pojawiała się w programach wieczornych posiniaczona. Wszystko przez jego zachętę, by sama wykonywała swe sceny kaskaderskie. Harlin chciał także, by obraz rejestrowały jednocześnie trzy kamery, co zaowocowało kilometrami zmarnowanej taśmy filmowej. Budżet podbijało również upodobanie reżysera i jego żony do soku warzywnego V8, który był ściągany na plan w Malcie w ilościach hurtowych. Gdy pudła z nim zaczęły zalegać, wszyscy członkowie ekipy dostali nakaz pomocy w spożyciu zapasów.

"Wyspa piratów" kosztowała 98 milionów dolarów. Zarobiła 16 milionów na całym świecie. Na kilka lat zabiła filmy o piratach, a także zahamowała karierę Davis do czasu jej występu w "Stuarcie Malutkim".