Mahershala Ali ma dwa Oscary, ale nie ma ciekawych nowych ról

Jak się okazuje posiadanie Oscara nie jest gwarancją otrzymywania ciekawych, nowych ról. Mahershala Ali, który ma na swym koncie dwie statuetki za role w filmach "Moonlight" (2016) i "Green Book" (2018), opowiedział niedawno o swoich zawodowych problemach. Goszcząc w podcaście "7PM in Brooklyn", wyznał, że problemem Hollywood jest brak wartościowych scenariuszy.

"W przeważającej większości projektów, które dostają zielone światło, po prostu nie ma dla mnie ról. (...) Dobrych aktorów jest więcej niż dobrego materiału" - stwierdził.

Jak informuje PAP, Ali powiedział, że nie chce być obsadzany w filmach wyłącznie dlatego, że dana produkcja ma spełniać kryteria różnorodności, jeśli chodzi na przykład o kolor skóry. Zależy mu przede wszystkim na dobrym materiale i interesujących rolach. A o to ostatnio w Hollywood jest trudno.

Mahershala Ali: gdzie można go zobaczyć?

Najnowsza rola aktora pochodzi z sensacyjnego thrillera "Your Mother Your Mother Your Mother". Film póki co nie jest dostępny w Polsce. Wkrótce będzie można zobaczyć go również w drugim sezonie serialowego hitu HBO "Grupa zadaniowa".