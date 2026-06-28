"Łobuz": debiut reżyserski Harrisa Dickinsona już na VOD

Entuzjastycznie przyjęty na festiwalu w Cannes debiut reżyserski aktora Harrisa Dickinsona ("Babygirl", "W trójkącie") opuścił Lazurowe Wybrzeże z nagrodą dla najlepszego aktora oraz wyróżnieniem FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard. Film "Łobuz" jest już dostępny na VOD.

Harris Dickinson w "Babygirl" oczarował samą Nicole Kidman, a widzowie nie mogli od niego oderwać wzroku. Sceny z filmu z jego udziałem, choćby ta, w której tańczy do przeboju George'a Michaela "Father Figure", stały się hitem mediów społecznościowych. Obecnie aktor pracuje nad rolą Johna Lennona w produkcji Sama Mendesa o zespole The Beatles.

"Łobuz" to pełnometrażowy debiut reżyserski Harrisa Dickinsona. Tytułowy bohater, brawurowo zagrany przez Franka Dillane'a, to młody Londyńczyk toczący codzienną walkę o przetrwanie. Dni spędza na ulicy lub w mieszkaniach znajomych, nieustannie poszukując choćby prowizorycznego schronienia - miejsca, gdzie mógłby zostawić swoje rzeczy i na chwilę poczuć się bezpiecznie. Kiedy nieznajomy mężczyzna wyciąga do niego pomocną dłoń, Mike postanawia skorzystać z nadarzającej się okazji.

"To udany debiut - świadomy, spójny i wyraźnie wyznaczający kierunek, w jakim Dickinson chce dalej podążać. (...) Pokazuje, jakie kino chce tworzyć: szczere, autentyczne i autorskie. (...) Warto też podkreślić, że Dickinson jest autorem scenariusza i moim zdaniem to właśnie tekst stanowi siłę jego debiutu" - pisze w swej recenzji na stronach Interia Film Justyna Miś.

Zdaniem dystrybutora, firmy Gutek Film, "Łobuz" jest hołdem dla kina Mike'a Leigh, a zarazem dla klasycznych brytyjskich filmów spod znaku "młodych gniewnych" - kina, w którym czułość i humor idą w parze z uważną obserwacją i przenikliwą krytyką relacji społecznych.

Na ekrany polskich kin film trafił 10 kwietnia 2026 roku. Od teraz można go znaleźć na kilku platformach VOD, m.in. Polsat Box Go, VOD Nowe Horyzonty, Player czy TVP VOD.