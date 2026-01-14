Brandon Sklenar: kim jest przystojniak z "Pomocy domowej"?

Brandon Sklenar urodził się 26 czerwca 1990 roku w Dover w stanie New Jersey. Szeroką rozpoznawalność zyskał dzięki roli Spencera Duttona w westernowej serii "1923", która jest prequelem "Yellowstone". Sklenar wcielał się w postać Spencera Duttona.

Zanim jednak dołączył do obsady hitowego serialu, los go nie oszczędzał. W wywiadzie dla "Wall Street Journal" Brandon Sklenar wyznał, że był okres, gdy musiał spać w samochodzie. Po krótkim epizodzie w college’u razem z ówczesną dziewczyną ruszył na Zachodnie Wybrzeże w poszukiwaniu szansy na lepsze życie. Bez kontaktów, zaplecza i konkretnego planu szybko zostali jednak eksmitowani z mieszkania. Po rozstaniu aktor przez "jakiś czas" faktycznie mieszkał w swoim samochodzie.

Reklama

W tym samym wywiadzie Sklenar wrócił także do problemu, który towarzyszył mu przez większą część życia - jąkania się. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał zaledwie sześć lat, co, jak sam przypuszcza, mogło mieć bezpośredni wpływ na pojawienie się tej trudności.

"Z perspektywy czasu wydaje się, że jąkanie miało podłoże psychosomatyczne. Rozstanie rodziców było dla mnie szokiem i nie potrafiłem wyrażać siebie. To była reakcja na traumę i niewyrażone emocje" - wyznał aktor.

Paradoksalnie to właśnie wtedy narodziła się jego miłość do aktorstwa. Jako dziecko zauważył, że gdy wciela się w inne postacie, problem znikał.

"Kiedy grałem kogoś innego, jąkanie znikało. Kiedy byłem sobą - wracało" - wspominał.

Przełom nastąpił, gdy miał 20 lat. Został odkryty przez menedżera talentów, od którego - jak sam opowiada - wyżebrał papierosa. Wkrótce podpisał kontrakt, zaczął dostawać pierwsze, niewielkie role i równolegle szlifował warsztat aktorski, uczęszczając do Beverly Hills Playhouse.

W 2022 roku otrzymał rolę we wspomnianym serialu "1923", która okazała się być ważnym punktem zwrotnym w jego karierze.

Zdjęcie Brandon Sklenar w serialu "1923" / SkyShowtime / materiały prasowe

Brendan Sklenar został zamieszany w spór medialny

Brandon Sklenar zagrał m.in. w filmie Adama McKaya o tytule "Vice", który przedstawia życie polityka Dicka Cheneya. W 2019 roku wystąpił w wojennym filmie "Midway" w reżyserii Rolanda Emmericha. Rok później zagrał główną rolę w niezależnym filmie "Futra Days", za którą otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Vienna Independent Film Festival w 2022 roku.

Sklenara widzowie mogli także oglądać w takich produkcjach jak "The Offer" czy "Na złej drodze". W 2024 roku zagrał w superprodukcji, która zarobiła setki milionów dolarów z box-office. Mowa o głośnym "It Ends With Us". To historia Lily (Blake Lively), która po trudnym dzieciństwie poznaje charyzmatycznego neurochirurga. Ich znajomość szybko przeradza się w miłość, a następnie małżeństwo, lecz po czasie Ryle (Justin Baldoni) zaczyna wykazywać niepokojące zachowania. Sklenar wcielił się w postać Atlasa, miłości z okresu dorastania Lily.

Zdjęcie Brandon Sklenar / Rodin Eckenroth/WireImage / Getty Images

Aktor w pewnym momencie został zamieszany w medialny spór między Lively a Baldonim. Apelował o skupienie się na przesłaniu filmu i na empatycznym podejściu sprawy. Fakt, że nie opowiedział się jasno po żadnej ze stron nie spodobało się niektórym fanom. Do tego stopnia, że otrzymywał nawet wiadomości z groźbami śmierci.

W 2025 roku zagrał w thrillerze "Przyjmij/Odrzuć". Nie odbił się jednak zbyt szerokim echem. Aktualnie w kinach można oglądać najnowszy film z udziałem Brandona Sklenara - "Pomoc domowa" w reżyserii Paula Feiga. Brandon gra Andrew Winchestera - męża Niny Winchester (Amanda Seyfried), członka bogatego małżeństwa z Long Island, które zatrudnia główną bohaterkę, Millie Calloway (Sydney Sweeney).

"Pomoc domowa" to thriller psychologiczny oparty na bestsellerowej powieści Freida McFadden. Millie, próbując rozpocząć nowe życie, godzi się na pracę w luksusowym domu Winchesterów. Początkowo Andrew wydaje się być sojusznikiem Millie, ale z czasem jego postać staje się częścią narastającego napięcia.

Film osiągnął spory sukces. Na ten moment zarobił ponad 140 mln dolarów na całym świecie. Zapowiedziano już powstanie drugiej części.

Brandon Sklenar: życie prywatne

Brandon Sklenar należy do aktorów, którzy bardzo chronią swoją prywatność. Choć coraz częściej pojawia się w mediach z powodu dużych ról, rzadko dzieli się szczegółami życia osobistego.

Od kilku lat jest w wieloletnim związku z instruktorką fitness, Courtney Salviolo. Razem pojawili się na premierze "Pomocy domowej". Plotki łączące go z chociażby z Sydney Sweeney były szeroko dementowane jako czysto zawodowe relacje.

Zdjęcie Brandon Sklenar i Courtney Salviolo / Lexie Moreland/WWD via Getty Images / Getty Images

Czytaj więcej: Ostatnia główna rola zmarłego aktora. "Oddał się temu filmowi całkowicie"