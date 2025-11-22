W ramach Festiwalu Korelacje Łona wziął na warsztat film "Klątwa Doliny Węży", który - jak sam przyznał - oglądał wiele razy. "To megafilm, to wszechfilm, to arcyfilm, to jest po prostu zjawiskowe dzieło!" - twierdzi muzyk. Jak więc pracowało mu się nad własną narracją do kultowej produkcji?

W rozmowie z Interią raper zdradził nie tylko kulisy narracyjnego wyzwania, lecz także, jak wyglądały jego dotychczasowe doświadczenia kinowe. Miał okazję jakiś czas temu współtworzyć niezależną produkcję krótkometrażową, która powstała w Szczecinie - jego rodzinnym mieście. Dodatkowo rzucił wyzwanie kolejnym twórcom, proponując nagranie narracji do filmu "Miasto prywatne" w reżyserii Jacka Skalskiego, przy okazji kolejnej edycji wydarzenia.

