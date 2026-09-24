Łódź na fali najgłośniejszych premier. 17. Festiwal Kamera Akcja odsłania pełny program

Fala odważnego polskiego kina

Festiwal Kamera Akcja stawia na najciekawsze polskie tytuły. Podczas otwarcia (22 X, godz. 18) widzowie zobaczą "Dziki dziki Wschód" Jana Holoubka, jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji z Itayem Tiranem i Robertem Więckiewiczem w rolach głównych. Okupowana Polska 1943 roku, w której wojna szybko zaciera granicę między ofiarą a oprawcą. Holoubek bierze historię na warsztat przez filtr westernu i thrillera noir, tworząc bezkompromisową opowieść o przemocy, chciwości i moralnym rozpadzie.

Równie odważnie gatunkowymi konwencjami posługuje się Agnieszka Smoczyńska, jedna z gościń tegorocznej edycji, która spotka się z publicznością przy okazji pokazu głośnego i szeroko omawianego "Hot Spotu". Najnowszy film reżyserki to futurystyczny thriller będący szalonym miksem science fiction, kryminału i satyry na społeczeństwo podporządkowane technologii.

O przetrwaniu we współczesnym mieście - choć w zdecydowanie bardziej komediowym rytmie - opowiada "Czarna godzina", pełnometrażowy debiut Filipa Bojarskiego. Poszukiwanie mieszkania zmienia się tutaj w absurdalną odyseję, w której kino społeczne spotyka się z kameralnym komediodramatem. Na widzów czeka również przedpremierowy pokaz "Cudzych rzeczy" Grzegorza Dębowskiego, twórcy świetnie przyjętego "Tyle co nic". Prezentowany na MFF w Wenecji film otrzymał nagrodę Bisato d'Oro za najlepszy scenariusz, przyznawaną przez jury niezależnych krytyków filmowych. Pokaz zwieńczy rozmowa z twórczyniami.

Zakwalifikowany do Konkursu Głównego FPFF w Gdyni "Czas, który nie nadszedł" stawia z kolei pytanie o cenę, jaką płacimy za próbę zatrzymania młodości. W rolach głównych występują Agata Kulesza i Dobromir Dymecki, a po seansie o filmie porozmawiają reżyserka Julia Rogowska oraz producentka Krystyna Kantor. Widzów nie może ominąć także najnowszy film Łukasza Rondudy "Powiedz mi, co czujesz", w którym reżyser ponownie łączy kino ze sztuką współczesną, czerpiąc z życia i twórczości Patryka Różyckiego. Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem, który jest absolwentem kulturoznawstwa na UŁ.

"Czas, który nie nadszedł" Lukasz Bak materiały prasowe

Kino przeciwko porządkowi. Najgłośniejsze premiery na 17. FKA

Na Festiwal Kamera Akcja trafią dwa najnowsze filmy Hirokazu Koreedy: "Look Back" - prosto z MFF w Wenecji - oraz "Chłopiec z pudełka", prezentowany premierowo w Konkursie Głównym MFF w Cannes. Oba tytuły tworzą przejmujący podwójny portret relacji wymykających się prostym definicjom - rodzinie, przyjaźni czy artystycznemu partnerstwu. W ramach sekcji "Krytyczne premiery" polityka spotyka się z kinem gatunkowym, bunt z potrzebą bezpieczeństwa, a rodzinne więzi z walką o własną tożsamość.

W "Rebelii" Paula Greengrassa, z Andrew Garfieldem w roli głównej, chłopskie powstanie z 1381 roku staje się punktem wyjścia do opowieści o społecznej frustracji, przemocy i prawie do sprzeciwu. "Papierowy tygrys" Jamesa Graya ze Scarlett Johansson i Adamem Driverem wykorzystuje kino gangsterskie, by opowiedzieć o rodzinie, lojalności i cenie, jaką płaci się za próbę wyrwania z narzuconych ról. Prosto z MFF w Toronto do programu 17. FKA trafi także "Wyzwolona" Guya Nattiva z Carrie Coon, Lily James i Bellą Ramsey w rolach głównych. Film opowiada o kobiecie, która po trudnych doświadczeniach trafia do zamkniętej wspólnoty obiecującej jej bezpieczeństwo i nowe życie. Szybko okazuje się jednak, że za poczucie przynależności trzeba zapłacić wysoką cenę. Kreacja Carrie Coon już wzbudza zainteresowanie w kontekście sezonu nagród - Screen Daily wskazuje ją w centrum oscarowych dyskusji.

W programie sekcji znajdą się także przesuwające granice gatunkowe "Życie snem" Valeski Grisebach, w którym obserwacyjny realizm spotyka się z westernem i kryminałem, "Wilki" Jonasa Ulricha z Bartoszem Bielenią, portretujące napięcie między jednostką a wspólnotą oraz wyróżniony na Berlinale "Najsamotniejszy człowiek w mieście" Tizzy Covi i Rainera Frimmela, kino konsekwentnie skupione na człowieku pozostającym na marginesie przyspieszającej rzeczywistości. Nagrodzone Złotym Niedźwiedziem "Żółte listy" İlker Çataka przyglądają się artystom funkcjonującym pod presją systemu politycznego. Andriej Zwiagincew powraca po dziewięciu latach z nagrodzonym Grand Prix w Cannes "Minotaurem". Film wchodzi w dialog z "Niewierną żoną" Claude'a Chabrola (pokazywany w sekcji Klasyka Krytyka) - Zwiagincew sięga po tę samą podstawę fabularną, ale przenosi ją w inny moment historyczny i polityczny.

Iris Lebedeva i Dmitrij Mazurov w scenie z "Minotaura" materiały prasowe

Kino nieobecności. Od Nemesa po Sorogoyena

Filmy sekcji "Nieobecność" przyglądają się relacjom wystawionym na próbę przez czas, odległość, historię i życiowe doświadczenia. W pokazywanym przedpremierowo "Budapeszcie 1956" László Nemesa, twórcy "Syna Szawła", poszukiwanie prawdy o ojcu staje się podróżą w głąb rodzinnej historii i pamięci o wydarzeniach, które naznaczyły całe pokolenia.

W "Naturze miłości", najgłośniejszym tytule sekcji za sprawą znakomitych ról Javiera Bardema i Victorii Luengo, Rodrigo Sorogoyen opowiada o ojcu i córce, którzy po latach rozłąki próbują odnaleźć wspólny język. Ich spotkanie staje się szansą na przepracowanie przeszłości i zbudowanie relacji na nowo. O sile więzi mimo dzielącej bohaterów odległości opowiada również "Na własną rękę" Tudora Cristiana Jurgiu, nagrodzony CICAE Art Cinema Award w sekcji Forum tegorocznego Berlinale. Film traktuje o pozostawionych w kraju nastolatkach, którzy ponoszą emocjonalne koszty migracji zarobkowej swoich rodziców. "Extra Geography" Molly Manners i "Everytime" Sandry Wollner pokazują, że dorastanie bez oparcia może być również początkiem niezwykłej bliskości. Pierwszy zanurza widzów w nostalgicznej retroestetyce początku XXI wieku, opowiadając o intensywnej przyjaźni dwóch dziewczyn - pełnej pierwszych zachwytów, emocji i odkrywania własnego miejsca w świecie.

Jeszcze dalej w stronę nieoczywistego kina o pamięci i tożsamości prowadzi "Everytime" - laureat Cannes i tegoroczny niemiecki kandydat do Oscara. Film Sandry Wollner zaciera granicę między tym, co przeżyte, zapamiętane i wyobrażone, i pokazuje, jak trudno czasem oddzielić rzeczywistość od tego, co chcielibyśmy, żeby nią było. W "Tierra Viva" Blaise'a Grissona nieobecność przybiera natomiast najbardziej osobistą formę. Matka próbuje poznać świat zmarłego syna, odkrywając miejsca, ludzi i ślady, których wcześniej nie znała. To opowieść o żałobie, ale także o miłości, która pozwala spojrzeć na bliską osobę jeszcze raz - nawet gdy nie ma jej już obok.

Kadr z filmu "Natura miłości" materiały prasowe

Jazda bez trzymanki. Od Dupieux po VHS Hell

Sekcja "Na Fali" to zabawa kinem i najbardziej niepokorna część festiwalowego programu. Na widzów czeka polska premiera "Le Vertige" Quentina Dupieux, który ponownie rozsadza logikę świata, tym razem wychodząc od podejrzenia, że rzeczywistość może być jedynie symulacją. "Seks bez ograniczeń" Gregga Arakiego łączy erotyczną komedię z thrillerem o pożądaniu, władzy i obsesji, zachowując charakterystyczną dla reżysera kampową energię i queerową przewrotność. Jane Schoenbrun w "Miłości, śmierci i dojrzewaniu w Camp Miasma" przechwytuje slasher nie po to, by odtworzyć jego reguły, lecz by zapytać o obrazy, które formują młodzieńcze lęki i pragnienia.

Olivier Nakache i Éric Toledano w "Przeżyj to sam" wracają natomiast do kina inicjacyjnego, którego rytm wyznaczają pierwsze uczucia, rodzinne napięcia i muzyka lat 80. Najbardziej dosłownym powrotem do przeszłości będzie VHS Hell i "Dr. Alien" Davida DeCoteau. Seans z oryginalnym lektorem z epoki przywoła kulturę wypożyczalni, pirackich kopii i magnetowidowych odkryć - czas, gdy filmowy kanon powstawał nie tylko w kinotekach i czasopismach, ale również pomiędzy półkami osiedlowych wypożyczalni.

Hannah Einbinder i Gillian Anderson w scenie z filmu "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" materiały prasowe

Czułość, która nie odpuszcza. Od Cannes po Oscary

Filmy w sekcji "Czułość" łączy sposób patrzenia na człowieka. Czułość nie oznacza tutaj sentymentalizmu ani wygładzania konfliktów. Staje się raczej metodą opowiadania o postaciach, które łatwo byłoby poddać moralnej ocenie. Nagrodzona Grand Prix Tygodnia Krytyki Cannes "Gradiva" Marine Atlan kieruje kamerę na grupę młodzieży, którą obserwuje podczas wycieczki szkolnej. Wakacyjna atmosfera z czasem zmienia się w dramat o pożądaniu i potrzebie akceptacji. "Niespodziewane" to spełnione dzieło jednego z największych współczesnych mistrzów kina Ryūsuke Hamaguchiego, w którym ze spotkania dwóch kobiet rodzi się coś znacznie ciekawszego niż rozmowa: fascynacja drugim człowiekiem.

W "Flesh and Fuel" Pierre Le Gall wykorzystuje melodramat, by opowiedzieć o miłości w zmaskulinizowanym świecie kierowców ciężarówek, natomiast Manuela Martelli w "The Meltdown" przygląda się osamotnionej dziewczynce próbującej znaleźć dla siebie miejsce w rzeczywistości gwałtownych przemian. "W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn" Shahrbanoo Sadat konfrontuje jednostkowe pragnienia z narzuconymi normami społecznymi, a w "Złudzeniach z Yakushimy" Naomi Kawase natura, pamięć i wyobraźnia przenikają się z jednostkowym doświadczeniem spotkania kultur. "Daleko od brzegu" Lance'a Hammera i "Niezbyt wygórowane oczekiwania" Eivinda Landsvika przenoszą krytyczne spojrzenie w przestrzeń bardziej intymną. Pierwszy z filmów konfrontuje potrzebę troski z prawem do samostanowienia, drugi - z ironią rozbraja narrację o nieustannym rozwoju, sukcesie i artystycznej produktywności.

Kadr z filmu "Sirât" materiały prasowe

Kinofilskie zachwyty na Kamerze Akcji

Gościnią tegorocznego Festiwalu Kamera Akcja będzie Laia Casanovas, nominowana do Oscara za dźwięk do "Sirât" Ólivera Laxe'a, która przeprowadzi masterclass poświęcony kulisom pracy nad filmem. Program sekcji "Reżyseria dźwięku" dopełni premierowy pokaz "Dobrych manier" Celii Rico Clavellino i film Pedro Almodóvara "Matki równoległe". Sekcja powstaje we współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi oraz Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Bohaterem sekcji "Klasyka Krytyka" będzie wspomniany już Claude Chabrol - jeden z twórców francuskiej Nowej Fali. Festiwal wspólnie z Instytutem

Francuskim w Warszawie pokaże po cyfrowej rekonstrukcji "Pięknego Serge'a", "Niech bestia zdycha" i "Niewierną żonę". Trzy filmy pozwalają prześledzić, jak Chabrol zmieniał kino gatunkowe w narzędzie wiwisekcji mieszczańskiego społeczeństwa. Ponadto w programie "Zęby mleczne" Mihaia Mincana, "La Gomera" Corneliu Porumboiu, "Boss" Bogdana Miriki i wspomniane już "Na własną rękę" Tudora Cristiana Jurgiu, które pokazywane są we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury.

Kiedy rozpocznie się święto kina w Łodzi?

17. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 22 do 25 października 2026 roku w Łodzi oraz online od 19 do 21 października na platformie Think Film. Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie opublikowany najpóźniej 1 października.