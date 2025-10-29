Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego. "Spodziewamy się kontrowersji"

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego (LPDF), opracowana przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny to inicjatywa unikatowa, pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie, jak stanowiący dla niej punkt odniesienia amerykański Narodowy Rejestr Filmowy Biblioteki Kongresu.

Ideą listy stworzonej w 70. rocznicę powstania FINA jest wyróżnienie filmów, które w szczególny sposób współtworzyły polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. Znajdują się na niej filmy pionierskie i unikatowe pod względem technologicznym, eksperymenty, obrazy dokumentujące ewolucję warsztatu filmowego. Dobór tytułów obejmuje zarówno filmy kanoniczne, jak i mniej znane, klasykę fabularną, dokumenty, animacje, dzieła eksperymentalne, studenckie, amatorskie i propagandowe.

"Uznaliśmy, że w roku jubileuszowym pracownicy FINA wezmą udział w tworzeniu tej listy. Chcieliśmy, żeby były tam produkcje z wszystkich dekad, począwszy od pierwszego filmu z 1908 roku. Są tam filmy fabularne, dokumentalne, animacje, amatorskie, audio art. Ale żeby to wszystko mogło się zmieścić, czegoś musiało zabraknąć. Spodziewany się kontrowersji" - powiedział na konferencji prasowej Tomasz Kolankiewicz, dyrektor FINA.



"Ten kanon to jest coś płynnego, to będzie się zmieniać. To rzeczy, na które chcemy zwracać uwagę. (...) Za rok swoje propozycje do listy będą też mogli zgłaszać eksperci, akademicy, przedstawiciele instytucji oraz publiczność. (...) Dążymy również do tego, by te filmy można było oglądać z taśmy filmowej" - dodał.

"Lista tworzy naszą pamięć i wyobraźnię. Ma pokazać rolę i znaczenie Filmoteki Narodowej, upowszechniać, zachowywać i popularyzować. Są na niej też filmy może nie szeroko znane, ale ważne. Chcemy pokazać historię kina i pamięć kulturową, i jak one mogą ze sobą rezonować" - stwierdziła Agnieszka Wolak, zastępczyni Dyrektora Filmoteki Narodowej.

"Nie możemy trzymać naszego dziedzictwa tylko w archiwach. Stąd pomysł tej listy. Będą też pokazy filmów. Każdemu z seansów, a będzie ich siedem, będą towarzyszyły dyskusje i spotkania. Z jednaj strony przedstawimy naszą perspektywę, z drugiej wsłuchamy się w głosy ekspertów, gości z zewnątrz, akademików, osób z branży filmowej i oczywiście publiczności" - mówił Miłosz Stelmach, Kierownik Działu Opracowania Zbiorów i Strategii Kuratorsko-Naukowej.

"Wiemy, że ta lista będzie dyskutowana i chcemy, żeby tak było. Nie chcieliśmy, żeby były tam tylko znane filmy, ale też ważne i nowatorskie z różnych względów" - dodał.

Zdjęcie Daniel Olbrychski i Małgorzata Braunek w filmie Jerzego Hoffmana "Potop" / materiały prasowe

Na liście jest 70 filmów z lat 1908-2005

Ogłoszenie Listy nastąpiło 27 października w Światowym Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego.

W 2025 roku, jubileuszowym dla świętującej swoje 70-lecie Filmoteki, na Listę zostało wpisanych 70 filmów z lat 1908-2005, od otwierającej ją, nieznanego autorstwa "Pruskiej kultury" (1908), opartego na autentycznych wydarzeniach najstarszego zachowanego filmu wyprodukowanego na ziemiach polskich - po inicjujące autorskie kino Wojciecha Smarzowskiego "Wesele" (2004). Pomiędzy nimi znalazły się inne skarby dawnego kina, jak "Bestia" (1917) Aleksandra Hertza, jedyny zachowany film z polskiego okresu kariery Poli Negri czy "Janko muzykant" (1930) Ryszarda Ordyńskiego, dzieło przełomu dźwiękowego, którego rekonstrukcja cyfrowa była jednym z najtrudniejszych i zarazem najciekawszych projektów digitalizacyjnych FINA.

Na liście znalazły się również takie filmy, jak "Piętro wyżej" (1937) Leona Trystana, "Dziewczęta z Nowolipek" (1937) Józefa Lejtesa, "Przygoda człowieka poczciwego" (1937) Stefana i Franciszki Themersonów, przedwojenna animacja "Mistrz Chochelka w opałach" Jana Jarosza (1935), "Popiół i diament" (1958) Andrzeja Wajdy, "Ostatni dzień lata" (1958) Tadeusza Konwickiego, "Eroika" (1958) Andrzeja Munka, "Matka Joanna od Aniołów" (1960) Jerzego Kawalerowicza, "Barwy ochronne" (1976) Krzysztofa Zanussiego, "Amator" (1979) Krzysztofa Kieślowskiego, "Rejs" (1970) Marka Piwowskiego, "Miś" (1981) Stanisława Barei, "Vabank" (1981) Juliusza Machulskiego, "Psy" (1992) Władysława Pasikowskiego, "Rękopis znaleziony w Saragossie" (1964) Wojciecha Jerzego Hasa, "Potop" (1974) Jerzego Hoffmana, "Katedra" (2002) Tomasza Bagińskiego, utwory audiowizualne, takie jak "Sztuka konsumpcyjna" (1975) Natalii LL, "Z mojego okna" (1978-1999) Józefa Robakowskiego, "Że życie ma sens" (2000) Grzegorza Lipca czy "Concorde" (2003) Wilhelma Sasnala.

Zdjęcie Kadr z filmu "Rejs" / materiały prasowe

Pełną Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego, na której jest 70 tytułów, można znaleźć na oficjalnej stronie FINA.

Od 2026 roku proces selekcji stanie się cykliczny: każdego roku dodawanych zostanie dziesięć nowych tytułów, a część wyborów dokonywana będzie w drodze plebiscytu, co nada projektowi wymiar społeczny i pozwoli publiczności współtworzyć Listę.