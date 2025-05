Lindsay Lohan zyskała ogromną popularność już jako dziecko w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jej dobrze rozwijającą się karierę przerwały jednak skandale i problemy z uzależnieniami. Przez pewien czas występowała głównie w mniejszych produkcjach, aż w 2019 roku ogłosiła, że zamierza wrócić na aktorski szczyt. Równocześnie ustabilizowała swoje życie prywatne – od 2022 roku jest żoną Badera Shammasa, z którym wychowuje syna.

W ostatnich latach Lohan można oglądać w romantycznych komediach produkowanych przez Netflix. Dotychczas wystąpiła w takich tytułach jak "Niezapomniane święta", "Irlandzkie życzenie" oraz "Nasz mały sekret".

Lindsay Lohan mówi wprost. Rezygnuje ze współpracy z Netfliksem?

W niedawnym wywiadzie dla magazynu Elle, aktorka opowiedziała, jak doszło do jej współpracy z Netfliksem. Jednocześnie przyznała, że chce rozwijać się artystycznie i nie planuje ograniczać się do jednego gatunku filmowego.

"Wymarzyłam to sobie" – powiedziała. – "Podczas pandemii powtarzałam sobie: 'Chcę pracować z Netfliksem'. Zapisywałam to w dzienniku, afirmowałam. I w końcu się udało. Pomyślałam: 'Fajnie byłoby zrobić z nimi trzy filmy, a potem zobaczyć, co dalej. A później – wrócić do Disneya'. Tak też się stało. Teraz manifestuję kolejny projekt" – dodała.

"Zawsze chcę tworzyć filmy, które uszczęśliwiają ludzi i ich łączą" – podkreśliła Lohan. – "Kocham kino właśnie za to, że pozwala widzom oderwać się od rzeczywistości, znaleźć coś dla siebie i poczuć, że wszystko będzie dobrze. Ale w pewnym momencie, współpracując z Netfliksem, pomyślałam: 'Okej, czas pomyśleć o czymś innym'. Nie mogę grać w takich filmach wiecznie" – zaznaczyła.

Lindsay Lohan już w sierpniu powróci na wielki ekran w roli Anny Coleman w sequelu kultowego filmu "Zakręcony piątek".