Linda wrócił do filmu sprzed lat. "Byłem wypruty"

"Kobieta samotna" była dla Bogusława Lindy wyjątkowo wymagająca

Film powstał w 1981 roku. Linda wcielił się w Jacka, jednego z dwojga głównych bohaterów, a partnerowała mu Maria Chwalibóg.

Aktor po latach opowiedział, że podczas zdjęć trudno było mu po prostu "zagrać" tę postać i po zakończeniu scen odciąć się od niej.

"Ten film fizycznie i emocjonalnie mnie wykończył. Byłem wypruty po tym filmie" - przyznał.

Jak tłumaczył, żeby wiarygodnie wejść w sytuacje zapisane w scenariuszu, musiał mocno zaangażować się emocjonalnie. Dziś ta wypowiedź brzmi jeszcze ciekawiej, bo "Kobieta samotna" pokazuje Lindę z zupełnie innej strony niż filmy, z którymi zaczęto utożsamiać go później.

Na uznanie za tę rolę musiał poczekać kilka lat

"Kobieta samotna" została nakręcona w 1981 roku, ale na szerszą prezentację filmu trzeba było czekać. Kiedy produkcja trafiła w końcu do widzów, kreacja Lindy została zauważona również przez jurorów.

W 1988 roku aktor otrzymał na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrodę za pierwszoplanową rolę męską. Nagrodzona została również Maria Chwalibóg, a sam film otrzymał Nagrodę Specjalną Jury.

Był to ważny etap kariery Lindy jeszcze przed momentem, w którym jego nazwisko na dobre zaczęło kojarzyć się widzom z największymi przebojami polskiego kina lat 90.

Co dziś słychać u Bogusława Lindy?

Linda ma obecnie 74 lata, ale nie zniknął z kina. W 2026 roku można było oglądać go w thrillerze historycznym "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego, gdzie zagrał doktora Piotra Nowaka. Film miał premierę 27 lutego, a we wrześniu znalazł się także w programie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Latem aktor pojawił się również na festiwalu BellaTOFIFEST w rodzinnym Toruniu. Odebrał tam Medal Prezydenta Miasta Thorunium i spotkał się z publicznością. W rozmowie przyznał, że nadal lubi chodzić do kina i obserwować reakcje innych widzów.

Choć wcześniej mówił o chęci zwolnienia tempa i odejścia od regularnego grania, jego ostatnie miesiące pokazują, że całkowite rozstanie z kinem wcale nie nastąpiło. "Pojedynek" dopisał w tym roku kolejną pozycję do filmografii, która zaczęła się ponad pół wieku temu.



